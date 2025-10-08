Mercotte quitte la France pour une aventure sucrée inattendue, elle s’envole vers la 4e saison du Meilleur Pâtissier El Djazaïri

Changement de cap pour Mercotte ! La célèbre blogueuse culinaire et ancienne jurée du « Meilleur Pâtissier » en France, s’envole vers une nouvelle aventure sucrée. Elle rejoint l’équipe du « Meilleur Pâtissier El Djazaïri », la version algérienne du concours télévisé.

4 Saisons tournées La quatrième saison du « Meilleur Pâtissier El Djazairi » marque la première participation officielle de Mercotte à la version algérienne.

Un nouveau défi qui promet d’être aussi savoureux qu’inattendu. Découvrez les premières confidences de Mercotte sur ce tournant dans sa carrière.

Mercotte quitte « Le Meilleur Pâtissier » français

Après avoir longtemps régné sur le jury du « Meilleur Pâtissier » en France, la célèbre blogueuse culinaire Mercotte a surpris ses fans en annonçant son départ de l’émission. Cette figure emblématique du programme ne s’éloigne cependant pas totalement du monde des concours télévisés.

En effet, elle a choisi de se lancer dans une nouvelle aventure gourmande en rejoignant l’équipe du « Meilleur Pâtissier El Djazairi », la version algérienne de l’émission. Malgré son retrait des fourneaux français, Mercotte est déjà de retour sur les plateaux pour le tournage de la quatrième saison du « Meilleur Pâtissier El Djazairi ». Rassurez-vous, elle reviendra également en tant que jury invité pour les prochaines saisons de l’émission française.

Un nouveau défi sucré en Algérie

Mercotte, connue pour son rôle de juge technique dans la version française, a été désignée comme ambassadrice pour l’émission algérienne « Le Meilleur Pâtissier El Djazairi ». Elle a exprimé un grand enthousiasme pour cette nouvelle expérience, promettant des aventures et du plaisir garantis.

Le tournage de la quatrième saison a déjà commencé à Alger.

Le tournage de la quatrième saison a déjà commencé à Alger. Le premier épisode sera placé sous le thème de la Fête nationale algérienne, une occasion pour Mercotte de montrer son implication culturelle et symbolique dans ce nouveau défi.

Mercotte confirme sa présence pour une cinquième saison

Sur Instagram, Mercotte a mis fin aux spéculations concernant son avenir dans « Le Meilleur Pâtissier El Djazairi ». Elle a confirmé sa participation à la cinquième saison, rassurant ainsi ses fans. Cette annonce laisse entrevoir un engagement durable de la blogueuse culinaire dans l’émission algérienne.

Cependant, la question se pose : cette cinquième saison sera-t-elle la dernière pour Mercotte ? Pour l’instant, aucune information n’a été révélée à ce sujet. Les téléspectateurs devront donc patienter pour savoir si la célèbre pâtissière continuera d’enchanter les plateaux algériens au-delà de la prochaine saison.