Message diplomatique : le Roi Mohammed VI s’adresse au Président sénégalais, détails de cette correspondance inédite

Le roi Mohammed VI félicite le président sénégalais à l’occasion du 65ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal

À l’occasion du 65ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le Roi Mohammed VI a transmis un message empreint de chaleur et de sincérité au Président Bassirou Diomaye Faye. Dans ce message, le souverain marocain exprime ses vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour le président Faye, ainsi que des souhaits de progrès continu et de prospérité pour le peuple sénégalais.

Le Roi a également saisi cette opportunité pour réaffirmer son engagement à renforcer la coopération entre le Maroc et le Sénégal, basée sur des liens ancestraux de fraternité et de solidarité, dans le but de contribuer à la prospérité des deux nations et du continent africain.

Le Roi Mohammed VI a exprimé sa détermination à intensifier la collaboration entre le Maroc et le Sénégal. Cette coopération, fondée sur des liens historiques de fraternité et de solidarité, vise à consolider un partenariat stratégique bénéfique pour les deux pays. Les domaines potentiels de cette coopération pourraient inclure l’économie, l’éducation, la santé, l’agriculture, entre autres.

Le souverain marocain est convaincu que cette collaboration accrue contribuera non seulement à la prospérité et au progrès des peuples marocain et sénégalais, mais aussi à celle du continent africain dans son ensemble. Il réitère ainsi la volonté du Royaume du Maroc de travailler main dans la main avec le Sénégal pour atteindre ces objectifs.

Le Roi Mohammed VI a réitéré son engagement à renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et le Sénégal, une alliance qui vise à favoriser la prospérité et le progrès des deux nations ainsi que du continent africain. Cette volonté de collaboration s’appuie sur des liens ancestraux de fraternité et de solidarité, qui constituent le socle de la coopération distinguée entre les deux pays.

Le souverain marocain est convaincu que cette synergie accrue contribuera significativement au développement socio-économique des deux peuples et de l’Afrique. Il souligne ainsi l’importance de ce partenariat stratégique, non seulement pour le Maroc et le Sénégal, mais aussi pour l’ensemble du continent africain.