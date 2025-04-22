Message royal : Mohammed VI félicite les Lionceaux de l’Atlas pour leur victoire historique

C’est une victoire qui a fait vibrer tout un pays et qui a été saluée par le plus haut sommet de l’État. Les Lionceaux de l’Atlas, équipe nationale junior du Maroc, ont reçu les félicitations du Roi Mohammed VI suite à leur triomphe historique. Un message royal qui souligne l’importance de cette performance sportive exceptionnelle et qui met en lumière le talent de ces jeunes footballeurs marocains.

Plongez au cœur de cette actualité qui a suscité l’enthousiasme et la fierté de tout un peuple.

Le Roi Mohammed VI félicite l’équipe nationale de football du Maroc pour leur victoire à la CAN-2025 des moins de 17 ans

Le souverain marocain, le Roi Mohammed VI, a exprimé sa fierté et ses félicitations à l’équipe nationale de football des moins de 17 ans suite à leur triomphe à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025). Dans son message, le Roi a salué l’effort collectif de l’équipe, soulignant l’importance des joueurs, entraîneurs, techniciens et dirigeants de la Fédération Royale Marocaine de Football dans cette réalisation majeure.

Il a également loué le parcours impressionnant des jeunes joueurs tout au long du tournoi, notant leur talent prometteur, leur esprit compétitif et leur patriotisme profond qui ont contribué à cette victoire significative.

Un parcours remarquable salué par le Roi Mohammed VI

Le Roi Mohammed VI a mis en exergue l’itinéraire exceptionnel des jeunes footballeurs marocains lors de la CAN-2025. Leur talent indéniable, leur performance impressionnante et leur esprit combatif ont été soulignés par le souverain. Le patriotisme profond qui les anime a également été salué, contribuant à leur succès dans cette compétition.

Cette victoire confirme la place prépondérante du football marocain sur la scène continentale et internationale. Le Roi est convaincu que ce triomphe servira d’exemple et de motivation pour les jeunes athlètes marocains, les incitant à redoubler d’efforts pour obtenir davantage de succès dans diverses disciplines sportives.

Le Roi Mohammed VI encourage la jeunesse sportive marocaine

Le Roi Mohammed VI voit dans cette victoire un puissant levier de motivation pour les jeunes athlètes marocains. Il est convaincu que ce succès continental inédit incitera la jeunesse à persévérer et à redoubler d’efforts dans leurs disciplines respectives. Le souverain a exprimé son espoir de voir ces jeunes talents briller davantage dans les compétitions sportives continentales et internationales.

Enfin, le Roi a adressé ses prières aux membres de l’équipe nationale, leur souhaitant plus de réussites et de succès dans leur carrière prometteuse, tout en leur assurant de sa haute sollicitude et bienveillance.