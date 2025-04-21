Météo alarmante : orages et pluies intenses attendus ce week-end dans plusieurs wilayas

Préparez-vous à un week-end pluvieux et orageux ! Selon les dernières prévisions météorologiques, plusieurs wilayas sont sur le point de connaître des conditions climatiques extrêmes. Des orages violents accompagnés de pluies intenses sont attendus, ce qui pourrait perturber considérablement vos plans pour le week-end.

Restez connectés pour obtenir des mises à jour régulières sur la situation météorologique et des conseils pratiques pour vous protéger et protéger vos biens face à ces conditions météorologiques défavorables.

Prévisions météo du week-end : averses orageuses, grêle et vents forts attendus

Le week-end s’annonce agité sur plusieurs régions du pays avec des conditions météorologiques difficiles. Selon l’Office national de Météorologie, des pluies parfois intenses sous forme d’averses orageuses accompagnées de chutes de grêle sont à prévoir pour le samedi et le dimanche. De plus, de fortes rafales de vent sont également attendues.

Les wilayas concernées par cette alerte « Orange » incluent Naâma, Sidi Bel Abbes, El Bayadh (Nord), Saida, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Djelfa (Nord), Laghouat (Nord), Médéa, Blida, Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bejaia. Les précipitations devraient osciller entre 20 et 30 mm, pouvant localement atteindre ou dépasser les 40 mm, entre samedi 18h00 et dimanche 12h00.

Comprendre le Bulletin Météo Spécial et la vigilance « Orange »

Le Bulletin Météo Spécial (BMS) est un avertissement émis par l’Office national de Météorologie lorsqu’un événement météorologique potentiellement dangereux est prévu. Dans ce cas, une vigilance « Orange » a été déclenchée, indiquant un risque météorologique important pouvant provoquer des dommages. Les wilayas citées précédemment sont donc invitées à faire preuve de prudence.

Les wilayas touchées par les intempéries

Les conditions météorologiques difficiles vont affecter plusieurs wilayas du pays. Parmi elles, Naâma, Sidi Bel Abbes, El Bayadh (Nord), Saida, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Djelfa (Nord), Laghouat (Nord), Médéa, Blida, Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bejaia sont en alerte « Orange ».

