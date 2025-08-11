Météo : attention, ciel dégagé mais brouillard menaçant cette nuit sur les littoraux

La météo est un élément clé de notre quotidien, influençant nos activités et notre humeur. Alors que le ciel semble dégagé en journée, une menace invisible plane sur les littoraux cette nuit : le brouillard. Ce phénomène météorologique, bien que courant, peut s’avérer dangereux et imprévisible. Il est donc essentiel d’être informé et préparé.

Dans cet article, nous allons explorer les conditions météorologiques actuelles, comprendre pourquoi un brouillard menaçant pourrait se former malgré un ciel dégagé et donner quelques conseils pour ceux qui vivent ou voyagent près des côtes. Restez avec nous pour découvrir ce que la nature a en réserve.

Prévisions météo : soirée claire avec risque de brouillard côtier

La météo de ce soir s’annonce globalement claire sur l’ensemble du territoire, selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Cependant, un voile de brouillard pourrait se former en fin de nuit dans certaines zones côtières. Les températures oscilleront entre 23 et 27°C au nord, au centre et au sud-est, tandis qu’elles atteindront 28 à 32°C dans les autres régions.

Le vent, provenant de l’est, sera plus marqué dans la région de Serrat et localement au sud, mais restera modéré ailleurs. Enfin, la mer sera agitée dans la région de Serrat, mais calme dans les autres zones.

Températures et vents : variations régionales attendues

Les prévisions de l’INM indiquent des températures allant de 23 à 27°C dans les régions nord, centrale et sud-est du pays. Les autres zones connaîtront une chaleur plus intense avec des valeurs entre 28 et 32°C. Le vent, soufflant depuis l’est, sera particulièrement fort dans la région de Serrat et certaines parties du sud, tandis qu’il sera plus doux sur le reste du territoire.

La mer, quant à elle, sera agitée dans la zone de Serrat, mais restera relativement calme ailleurs. Il est donc recommandé aux navigateurs et aux habitants de ces régions d’être vigilants.

Conditions maritimes : agitation en vue dans la région de Serrat

Les conditions maritimes seront contrastées selon les régions, d’après l’Institut national de la météorologie (INM). En effet, la mer sera particulièrement agitée dans la région de Serrat, une situation qui nécessite une vigilance accrue pour les navigateurs et les riverains. Cette agitation marine est due à un vent de secteur Est plus fort qu’ailleurs.

Dans le reste du pays, les eaux seront plus clémentes, avec une mer peu agitée. Il est donc conseillé aux usagers de la mer de prendre leurs précautions, notamment dans la région de Serrat où les conditions seront plus difficiles.