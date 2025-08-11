Météo : chaleur intense et ciel voilé attendus dans le sud-ouest, préparez-vous !

Les prévisions météorologiques indiquent une vague de chaleur intense et un ciel voilé pour les prochains jours. Une situation qui nécessite une préparation adéquate pour faire face aux températures élevées. Dans cet article, nous vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider à mieux vivre cette période caniculaire.

Restez connectés pour en savoir plus sur les prévisions météo détaillées et comment vous protéger efficacement de la chaleur. Préparez-vous, l’été sera chaud dans le sud-ouest !

Conditions météorologiques générales : Couverture nuageuse et clarté du temps

Le paysage météorologique d’aujourd’hui présente une couverture nuageuse dense sur les hauteurs de l’ouest, tandis que la majorité des autres régions bénéficieront d’un ciel clair à légèrement nuageux. Un phénomène intéressant à noter est la formation de brouillard local qui se produit en fin de nuit sur les côtes nord.

Les températures nocturnes fluctueront entre 21 et 30 degrés, avec les valeurs les plus élevées observées dans l’extrême sud-ouest. Le vent, provenant principalement de l’est, sera relativement fort dans l’extrême sud, mais restera faible à modéré ailleurs. Quant aux conditions maritimes, elles seront généralement calmes à légèrement agitées.

Variations de température nocturne : Des écarts notables entre les régions

Les variations de température nocturne dans le pays sont marquées. Dans le nord, sur les zones côtières et les hauteurs, le mercure oscille entre 21 et 25 degrés. Pour le reste des régions, la fourchette se situe entre 26 et 28 degrés. Cependant, l’extrême sud-ouest se distingue avec des températures pouvant grimper jusqu’à 30 degrés.

Le vent, principalement orienté à l’est, souffle avec une intensité plus forte dans cette région du sud, tandis qu’il est plus modéré ailleurs. En ce qui concerne l’état de la mer, elle est généralement calme, bien que légèrement agitée par endroits.

Intensité du vent et état de la mer : Une attention particulière pour l’extrême sud

Le vent, soufflant principalement de l’est, présente une intensité variable à travers le pays. Il est à noter que l’extrême sud se distingue par des vents relativement plus forts, contrastant avec le reste du territoire où ils sont plutôt faibles à modérés.

Par ailleurs, les conditions maritimes sont généralement calmes, bien qu’un léger mouvement soit perceptible par endroits. En somme, malgré quelques variations, la mer reste dans un état de calme à légère agitation.