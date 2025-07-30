Météo extrême : Tourbillons de sable et canicule, le sud tunisien en alerte

Le sud de la Tunisie est actuellement en proie à des conditions météorologiques extrêmes. Des tourbillons de sable impressionnants et une canicule sans précédent mettent les habitants et les autorités en alerte. Ces phénomènes climatiques, qui semblent sortir tout droit d’un film catastrophe, sont pourtant bien réels et posent de sérieux défis aux populations locales. Comment se préparent-elles face à ces événements ? Quels sont les impacts sur leur quotidien et leur environnement ?

C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en plongeant au cœur de cette situation exceptionnelle qui secoue le sud tunisien.

Prévisions météo pour la Tunisie : Ciel clair et vents forts ce mardi

La Tunisie connaîtra ce mardi un ciel majoritairement dégagé sur l’ensemble du territoire. Les vents, provenant du nord dans le nord et le centre du pays, et de l’est dans le sud, seront particulièrement intenses près des côtes et en montagne. Une augmentation de leur force est attendue dans l’après-midi dans le sud, avec des tourbillons de sable locaux et des rafales pouvant excéder 60 km/h.

En mer, les conditions seront agitées, surtout au nord. Les températures maximales varieront entre 30 et 36 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, tandis qu’une hausse significative de la chaleur est prévue dans le sud, avec des valeurs atteignant jusqu’à 41 degrés.

Conditions météorologiques spécifiques dans le sud tunisien

Le sud de la Tunisie sera marqué par une intensification des vents dans l’après-midi, générant des tourbillons de sable locaux. Les rafales pourraient atteindre une vitesse maximale de 60 km/h. Sur le plan maritime, les côtes du sud connaîtront une mer très agitée.

En termes de températures, une augmentation notable est attendue avec des valeurs pouvant grimper jusqu’à 41 degrés. Ces conditions météorologiques spécifiques nécessitent une vigilance accrue, notamment pour les activités en plein air et la navigation maritime.

Températures en hausse dans le sud et conditions plus clémentes au nord

Les températures maximales prévues pour ce mardi varieront considérablement à travers le pays. Dans le nord, le centre et le sud-est, elles oscilleront entre 30 et 36 degrés. Cependant, une augmentation significative est attendue dans le sud, où le mercure pourrait grimper jusqu’à 41 degrés.

Près des côtes nord et en altitude, les températures seront plus clémentes, avoisinant les 27 degrés. Cette hausse de la chaleur dans le sud contraste avec les conditions plus douces observées dans d’autres régions du pays. Il est donc recommandé aux habitants et aux visiteurs de prendre les précautions nécessaires pour se protéger de la chaleur intense.