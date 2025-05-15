Météo Maroc : Chute spectaculaire des températures ce samedi, les villes les plus touchées

Préparez-vous à sortir vos manteaux et écharpes ce week-end au Maroc ! Une chute spectaculaire des températures est attendue ce samedi, touchant particulièrement certaines villes. Quels sont les endroits qui seront les plus affectés par ce changement climatique soudain ? Comment se préparer à cette vague de froid inhabituelle ? Restez connectés pour découvrir toutes les informations nécessaires sur cette météo exceptionnelle.

Cet article vous fournira des détails précis sur les prévisions météorologiques et vous aidera à mieux comprendre les raisons de cette baisse de température. Alors, n’attendez plus et plongez dans la lecture pour en savoir plus.

Prévisions météo du 10 mai 2025 : Quel temps fera-t-il au Maroc ?

La Direction générale de la météorologie a dévoilé les prévisions de températures pour le samedi 10 mai 2025. Ces informations sont cruciales pour les résidents et les touristes au Maroc, leur permettant de planifier leurs activités en conséquence. Les températures minimales et maximales varient considérablement à travers le pays, avec des valeurs allant de 4°C à Ifrane jusqu’à 30°C à Aousserd.

Par exemple, à Oujda, on attend une température minimale de 14°C et une maximale de 25°C, tandis qu’à Casablanca, les températures devraient osciller entre 16°C et 22°C. Ces prévisions météorologiques jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne et les activités économiques du pays.

Zoom sur les températures minimales et maximales dans les villes marocaines

En se basant sur les données de la Direction générale de la météorologie, nous avons une vue d’ensemble des températures attendues dans différentes villes du Maroc le 10 mai 2025. À Bouarfa, on prévoit un minimum de 17°C et un maximum de 28°C. Tétouan devrait connaître une journée relativement chaude avec des températures oscillant entre 14°C et 26°C.

À Rabat, la capitale, les températures devraient varier entre 12°C et 21°C. Marrakech, quant à elle, devrait enregistrer des températures allant de 15°C à 27°C. Enfin, à Aousserd, les températures pourraient atteindre jusqu’à 30°C. Ces informations sont essentielles pour anticiper les conditions climatiques et organiser ses activités en conséquence.

Comparaison des températures entre les villes marocaines

En comparant les températures, Aousserd se distingue avec la température la plus élevée de 30°C tandis qu’Ifrane enregistre la plus basse à 4°C. Les villes du nord comme Tétouan et Tanger affichent des températures modérées oscillant respectivement entre 14-26°C et 16-25°C. À l’est, Oujda et Bouarfa connaissent des températures plus chaudes allant de 14-25°C et 17-28°C.

Dans le sud, Agadir et Laâyoune présentent des températures variant entre 15-24°C et 19-29°C. À l’ouest, Casablanca et El Jadida affichent des températures douces de 16-22°C et 17-24°C. En somme, le Maroc devrait connaître une variété de conditions météorologiques le 10 mai 2025.