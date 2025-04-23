Météo Tunisie : Record de 24 mm de pluie à l’ouest, une première depuis des années

La Tunisie a récemment été témoin d’un événement météorologique exceptionnel. En effet, l’ouest du pays a enregistré un record de 24 mm de précipitations, une quantité de pluie inédite depuis plusieurs années. Cette nouvelle a suscité l’étonnement et l’intérêt des météorologues et des habitants, habitués à un climat généralement plus sec. Cet article se propose d’explorer les détails de ce phénomène météorologique inhabituel, ses causes possibles et ses conséquences sur la vie quotidienne et l’environnement en Tunisie.

Restez avec nous pour découvrir comment la nature continue de nous surprendre avec ses caprices climatiques.

Conditions météorologiques instables dans l’ouest et le centre de la Tunisie

Les régions de l’ouest nord et du centre de la Tunisie sont actuellement sous l’emprise de conditions météorologiques instables. Des pluies orageuses, parfois accompagnées de grêle, s’abattent sur ces zones, selon les dernières informations de l’Institut national de la météorologie. Les précipitations, qui ont déjà atteint jusqu’à 24 mm à Oued Mellegue, devraient progressivement toucher les régions de l’est au cours de la nuit et de la journée suivante.

L’Institut appelle à la vigilance face à ces perturbations météorologiques susceptibles d’engendrer des désagréments locaux.

Les quantités de pluie relevées dans différentes régions

Les données recueillies par l’Institut national de la météorologie indiquent des niveaux de précipitations variables à travers le pays. Oued Mellegue a enregistré le plus haut niveau avec 24 mm, suivi de Sakiet Sidi Youssef avec 20 mm. Oued Mliz et Kef ont tous deux reçu 18 mm de pluie, tandis que Balta Bou Aouane a enregistré 17 mm.

Tibar et Dahmani ont été les moins touchés avec 16 mm. Ces chiffres, obtenus grâce à des instruments de mesure précis, donnent une indication de l’intensité des perturbations météorologiques dans ces régions.

Appel à la prudence de l’Institut national de la météorologie

L’Institut national de la météorologie insiste sur l’importance de rester vigilant face à ces conditions météorologiques changeantes. Ces perturbations, bien que locales, peuvent avoir des conséquences significatives. Les fortes précipitations et les orages peuvent entraîner des inondations, des glissements de terrain et d’autres problèmes liés à l’eau.

De plus, la grêle peut causer des dommages matériels importants. Il est donc crucial de suivre les mises à jour météorologiques et de prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques. L’Institut continue de surveiller la situation de près et fournira des mises à jour régulières sur l’évolution de ces conditions météorologiques instables.