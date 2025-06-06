Météo : Vague de chaleur et orages imminents, les wilayas à surveiller de près dès ce jeudi

La météo nous réserve bien des surprises pour les prochains jours. Une vague de chaleur intense est attendue dès ce jeudi, suivie de près par des orages imminents. Certaines wilayas seront particulièrement touchées par ces phénomènes climatiques extrêmes. Il est donc essentiel de rester vigilant et de se préparer à affronter ces conditions météorologiques changeantes. Dans cet article, nous vous dévoilerons les régions à surveiller de près et vous donnerons quelques conseils pour mieux gérer cette situation.

Restez connectés pour en savoir plus sur l’évolution de la météo dans votre région.

Prévisions météo : Jeudi orageux sur plusieurs wilayas d’Algérie

Selon le Bulletin météo spécial (BMS) de l’Office national de Météorologie, ce jeudi sera marqué par des pluies orageuses touchant diverses wilayas algériennes. Le niveau de vigilance « Jaune » a été déclenché pour les wilayas de Souk-Ahras, Tébessa, Oum El-Bouaghi, Khenchela,

Constantine, Mila, Batna, Sétif, Bordj-Bou-Arreridj, Médéa, El-Menea, Ouargla, Illizi, Tamanrasset, Djanet et In-Guezzam. Les mêmes conditions météorologiques affecteront également Guelma, Bouira, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Ghardaïa durant la journée.

Vague de chaleur attendue le vendredi dans l’Est algérien

Le BMS prévoit également une vague de chaleur pour ce vendredi, touchant principalement les wilayas d’El-Tarf, Annaba, Skikda et Bejaia. Cette hausse significative des températures pourrait avoir des conséquences sur la santé des habitants, notamment les personnes âgées et les enfants. Il est donc recommandé de rester hydraté, d’éviter les activités extérieures durant les heures les plus chaudes de la journée et de se protéger du soleil.

Les autorités locales sont appelées à prendre les mesures nécessaires pour minimiser l’impact de cette vague de chaleur sur la population.

Pluies et orages prévus ce vendredi sur plusieurs wilayas

En plus de la vague de chaleur, des précipitations sont attendues ce vendredi dans diverses régions du pays. Selon le BMS, les wilayas de Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, Djelfa, Tiaret, Batna, Illizi, Tamanrasset, Djanet, In-Guezzam et Bordj Badji-Mokhtar seront touchées par des pluies. Des orages sont également prévus dans les wilayas de Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, Naama, El-Bayadh, Tiaret,Laghouat, Tissemsilt, Médéa, M’Sila, Djelfa, Mila, Batna, Sétif, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Illizi, Tamanrasset, Djanet, In-Guezzam et Bordj-Badji-Mokhtar.

Les habitants sont invités à prendre les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques potentiellement dangereuses.