MG 4 : L’électrique compacte se métamorphose pour 2025, une révolution attendue

L’industrie automobile est en constante évolution, et la MG 4 électrique compacte ne fait pas exception à cette règle. Attendue avec impatience par les passionnés de voitures électriques, la nouvelle version de ce modèle emblématique promet de révolutionner le marché. Préparez-vous à découvrir une métamorphose impressionnante qui marquera l’année 2025.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette transformation spectaculaire qui s’annonce dans le monde de l’automobile électrique.

MG4 : la nouvelle génération de compacte électrique par MG

La marque britannique emblématique MG, désormais sous contrôle chinois, a connu un début prometteur en Europe grâce à une stratégie de prix compétitive. Cependant, face à une concurrence de plus en plus féroce, son succès a commencé à s’estomper. Pour rebondir, MG présente la nouvelle génération de sa compacte électrique, la MG4, destinée au marché mondial.

Cette version revisitée offre des dimensions augmentées, un design raffiné, des technologies embarquées améliorées et surtout, une avancée significative en matière de batteries. La nouvelle MG4 se positionne comme une concurrente directe de modèles tels que la Volkswagen ID.3 ou la Renault Mégane E-Tech, visant à attirer les clients à la recherche d’un véhicule familial électrique spacieux et abordable.

Caractéristiques techniques et design de la nouvelle MG4

La MG4 réinventée affiche des dimensions généreuses avec une longueur de 4,40 m, une largeur de 1,84 m, une hauteur de 1,55 m et un empattement de 2,75 m. Son design a été revu pour plus d’élégance, avec des phares affinés, un capot remodelé et une signature lumineuse arrière en forme de flèche.

Sous le capot, elle est équipée d’un moteur électrique de 163 ch (120 kW), alimenté par une batterie LFP de 70 kWh, promettant une autonomie de 537 km selon le cycle CLTC, soit environ 450 km en équivalent WLTP.

Une version dotée d’une batterie semi-solide est également proposée, offrant une meilleure sécurité, une stabilité thermique optimisée et une performance supérieure en conditions hivernales.

Production, commercialisation et tarification de la MG4

La production de la nouvelle MG4 a déjà commencé à Nankin, en Chine, avec une commercialisation prévue pour début août dans le pays. MG s’efforce de maintenir une gamme de prix compétitive pour cette voiture électrique, avec des modèles disponibles pour moins de 30 000 dollars.

Cette stratégie de tarification vise à rendre la MG4 accessible à un large éventail de consommateurs. En outre, MG a collaboré avec Oppo, fabricant de smartphones, pour améliorer le système multimédia du véhicule, répondant ainsi aux attentes d’une clientèle de plus en plus connectée.