MG MOTOR : L’innovation durable au cœur de l’Auto Expo 2025, une révolution en marche

L’Auto Expo 2025 a été le théâtre d’une véritable révolution dans l’univers automobile, avec MG Motor en première ligne. L’innovation durable est devenue le maître-mot de cette édition, et la marque britannique n’a pas hésité à se démarquer par son approche avant-gardiste.

MG Motor a su captiver l’attention des visiteurs et des experts du secteur, en mettant en lumière des technologies écologiques inédites. Cet article vous propose de découvrir comment MG Motor a réussi à marquer les esprits lors de cet événement majeur de l’industrie automobile.

Le Salon Auto Expo 2025 : MG MOTOR s’engage pour la mobilité durable à Casablanca

Du 18 au 28 septembre, Casablanca accueille le Salon Auto Expo 2025, un événement majeur mettant en lumière l’avenir de la mobilité durable. MG MOTOR, marque automobile emblématique, a choisi d’y participer activement avec un espace dédié de 120 m².

L’entreprise y expose une gamme de véhicules hybrides et entièrement électriques, reflétant ainsi l’évolution du secteur automobile marocain vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Parmi les modèles présentés, le public découvre en avant-première le MG Cyberster, un roadster 100% électrique conjuguant sportivité, audace et innovation technologique.

MG MOTOR : une gamme de véhicules hybrides et électriques à l’honneur

Le stand de 120 m² de MG MOTOR au Salon Auto Expo 2025 est un véritable écrin pour ses modèles hybrides et entièrement électriques. Le MG Cyberster, roadster 100% électrique, y fait sensation avec ses 510 ch, son accélération de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes et une autonomie dépassant les 443 km.

La compacte connectée MG3 Hybrid+ de 195 ch, dotée d’une batterie auto-rechargeable et de 13 systèmes d’aide à la conduite MG PILOT, y est également présentée. Enfin, le SUV MG ZS Hybrid+ de 197 ch, offrant un intérieur spacieux et une connectivité avancée, complète cette vitrine de la mobilité durable.

Zoom sur les modèles phares de MG MOTOR

MG MOTOR ne se contente pas de présenter le MG Cyberster, mais met également en avant la MG3 Hybrid+ et le SUV MG ZS Hybrid+. La première, une compacte connectée de 195 ch, est équipée d’une batterie auto-rechargeable, d’un toit ouvrant et de 13 systèmes d’aide à la conduite MG PILOT.

Le SUV MG ZS Hybrid+, quant à lui, développe 197 ch et offre un intérieur spacieux, un toit ouvrant panoramique et une connectivité avancée. Ces deux véhicules hybrides illustrent parfaitement l’engagement de MG MOTOR pour une mobilité durable et technologiquement innovante.