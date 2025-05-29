Ministère de l’Équipement : accélération surprenante du nettoyage des routes numérotées, voici les détails

Le Ministère de l’Équipement a récemment surpris par une accélération notable dans le nettoyage des routes numérotées. Cette initiative, qui s’inscrit dans une démarche plus globale d’amélioration de la sécurité et de la qualité de nos infrastructures routières, suscite de nombreuses interrogations. Quels sont les détails de cette opération ? Quelles en sont les implications pour les usagers de la route ? Cet article se propose de répondre à ces questions en fournissant un éclairage précis sur cette actualité.

Restez connectés pour découvrir les tenants et aboutissants de cette accélération surprenante du nettoyage des routes numérotées.

Salah Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, dirige une réunion sur la propreté des routes à Tunis

Le lundi 26 mai, Salah Zouari, le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, a dirigé une réunion axée sur le suivi du programme de nettoyage des routes numérotées dans le Grand Tunis. Il a souligné l’urgence d’un plan d’action opérationnel avec des délais précis pour garantir une mise en œuvre rapide et efficace des travaux de nettoyage.

Ce programme est considéré comme prioritaire dans le cadre des efforts de l’État pour améliorer les infrastructures routières, jugées essentielles pour le développement économique et la sécurité routière.

Intensification des interventions avant la saison touristique et agricole

Salah Zouari a mis l’accent sur l’importance d’accélérer les opérations de nettoyage avant le début de la saison touristique et la période des récoltes agricoles. Les responsables de la Direction de l’exploitation et de l’entretien des routes ont exposé les actions entreprises par les directions régionales, incluant l’élimination des débris, l’entretien de l’éclairage public, le marquage au sol et l’aménagement des espaces verts le long des routes et des échangeurs.

Cependant, des défis logistiques et organisationnels entravent la mise en œuvre complète du programme, nécessitant une coordination accrue entre les ministères, les opérateurs publics, les collectivités locales et la société civile.

Valorisation du rôle des diplômés du programme « Génération Nouvelle »

Le ministre a également souligné l’importance cruciale des diplômés du programme « Génération Nouvelle », dédié à l’entretien des routes et des pistes rurales. Il a insisté sur la nécessité de renouveler leurs contrats, d’assurer un suivi rigoureux de leur situation administrative et de valoriser davantage leurs compétences.

Ces jeunes professionnels jouent un rôle clé dans la mise en œuvre efficace des opérations de nettoyage et d’entretien, contribuant ainsi à l’amélioration des infrastructures routières du Grand Tunis.