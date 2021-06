Le quotidien arabophone Ennahar a rapporté dans son édition de ce jour l’augmentation des pensions perçus par les retraités algériens. En effet, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale envisage de majorer, jusqu’à 7 %, les pensions en Algérie. Toutefois, le taux de rehaussement variera en fonction de la somme perçue par chacun, vu que cette opération a pour but de favoriser ceux qui bénéficient d’une petite pension.

Les pensions de retraite augmentent jusqu’à 7 % en Algérie, le ministre El Hachemi Djaâboub prend la parole

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale a confirmé l’information lors d’une conférence de presse, ce lundi 10 mai 2021. C’est le Ministre lui-même qui s’est entretenu avec les journalistes dans la wilaya de Jijel dès le début de cette semaine afin de partager la nouvelle auprès des retraités ainsi que tous ceux qui sont concernés par la majoration.

Divers thématiques et sujets ont, d’ailleurs, été évoqués par Djaâboub lors de ces échanges avec la presse. Toutefois, c’est ce projet de majoration de la pension des retraités au cours des jours à venir, qui a le plus retenu l’attention de tous.

Il s’agit, en fait, d’un rehaussement sensible, d’après les paroles de cette autorité. Une augmentation appliquée sur quatre niveaux. En premier temps, la majoration pourrait être de 2 %. En deuxième temps, il peut s’agir d’une augmentation de 3 %. En troisième temps, cela pourrait avoir un taux de 4 % et enfin, il est possible de bénéficier d’une hausse de 7 %.

D’après le journal Ennahar, la détermination du niveau d’augmentation octroyée dépendra de la valeur de la pension reçue par le retraité en question. Un rapport, qui relate les propos du Ministre El Hachemi Djaâboub lors de la conférence de presse qui s’est tenue à Jijel, ce lundi.

Une augmentation de 2 à 7 % des pensions perçues par les retraités dès ce mois de mai en Algérie

Djaâboub a déjà évoqué l’augmentation des pensions en Algérie quelques mois plus tôt. Il l’a surtout mentionné le 20 avril dernier suite à un conseil administratif au sein de son ministère. Cette fois-ci, la décision d’accorder une hausse variant de 2 à 7 % a bel et bien été prise. Elle résulte, principalement du projet de revalorisation des pensions de retraite au cours de l’année 2021.

En plus, le ministre concerné a déjà assuré que cette décision sera appliquée dans un futur proche. D’ailleurs, il a même prévu de la mettre en vigueur dès la semaine prochaine. Ce qui implique que les retraités pourront déjà bénéficier de cette majoration des pensions de retraite dès ce mois de mai et tout au long de cette année courante.

À savoir que le quotidien algérien a mentionné que plus de 3 millions de retraités en Algérie auront l’occasion de bénéficier de cette augmentation en 2021. Ils seront, plus exactement, au nombre de 3.266.000 (trois millions deux cent soixante-six mille) Algériens selon les informations obtenues lors de la conférence de presse de ce lundi 10 mai 2021 avec le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Mis à part cela, il a également été affirmé que cette augmentation été spécialement dédiée aux pensions de retraite minimes. Ainsi, le taux de rehaussement le plus important, c’est-à-dire, l’augmentation de 7 %, leur sera attribué.