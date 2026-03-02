Missiles en plein vol : la base aérienne de Harir à Erbil sous le feu des attaques

La base aérienne de Harir, près d’Erbil en Irak, a récemment été la cible de projectiles non identifiés.

Malgré plusieurs tentatives d’attaque signalées, les dégâts restent limités grâce à l’interception de certains engins en vol.

Les autorités locales ont déjà suspendu les vols à l’aéroport d’Erbil dans des situations similaires pour garantir la sécurité.

Harir Air Base : une cible sous le feu des projectiles

Située à proximité d’Erbil, dans le nord de l’Irak, la base aérienne de Harir Air Base revêt une importance stratégique majeure.

Elle est notamment utilisée par les forces américaines dans leur combat contre l’organisation de l’État islamique. Récemment, cette installation militaire a été la cible de projectiles non identifiés.



🔴 [ Guerre Iran ] L’aéroport d’Erbil dans le Kurdistan irakien a été visé par un missile balistique iranien. ▫️Toutes les compagnies ont suspendus leurs vols vers Erbil dès hier ( dont Aegean, Austrian ou encore Eurowings). pic.twitter.com/vl6kD44DOx — air plus news (@airplusnews) March 1, 2026

Plusieurs tentatives d’attaque ont été rapportées, certaines ayant été déjouées en plein vol, minimisant ainsi les dommages.

Pour l’instant, aucune confirmation officielle n’a été donnée quant à d’éventuelles victimes ou destructions significatives.

Missiles ou drones : quelle est la nature des attaques ?

La nature exacte des projectiles utilisés lors de ces attaques reste incertaine. Les premières informations suggèrent l’utilisation de missiles ou de drones, mais aucune confirmation officielle n’a été fournie à ce jour.

Il est important de noter que plusieurs de ces engins ont été interceptés en vol, limitant ainsi les dégâts potentiels.

Ces tentatives d’attaques récentes soulignent une fois de plus la menace persistante pesant sur cette base stratégique.

Conséquences des attaques : victimes et mesures de sécurité !

Jusqu’à présent, aucune information officielle n’a confirmé l’existence de victimes ou de destructions majeures suite à ces attaques.

Le manque de détails précis laisse planer une incertitude quant aux conséquences réelles de ces tentatives d’agression.



Face à de telles situations, les autorités locales ont déjà pris des mesures de sécurité drastiques par le passé, comme la suspension temporaire des vols à l’aéroport d’Erbil.

Ces actions préventives visent à minimiser les risques et à garantir la sécurité de tous.