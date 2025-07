Mitsubishi : Le légendaire Pajero revient en force pour 2025, voici les détails

Après une longue attente, le mythique Mitsubishi Pajero fait un retour fracassant sur la scène automobile. Ce véhicule emblématique, qui a marqué les esprits par son design audacieux et ses performances hors du commun, revient avec des caractéristiques innovantes pour séduire une nouvelle génération d’automobilistes. Préparez-vous à découvrir un Pajero repensé, qui allie tradition et modernité, et promet de révolutionner une fois de plus le monde du tout-terrain.

Restez connectés pour en savoir plus sur ce grand come-back qui s’annonce déjà comme l’un des événements automobiles majeurs de l’année 2025.

L’histoire du Mitsubishi Pajero : un 4×4 mythique de 1981 à 2021

Le Mitsubishi Pajero, ce véhicule tout-terrain emblématique, a marqué l’industrie automobile de 1981 jusqu’à sa disparition en 2021. Conçu pour rivaliser avec les géants japonais tels que le Toyota Land Cruiser, le Nissan Patrol et l’Isuzu Trooper, le Pajero se distinguait par son allure robuste, son châssis-échelle, sa transmission intégrale et son intérieur spartiate.

Ce grand 4×4 était perçu comme un véritable utilitaire, capable de s’aventurer sur tous les terrains, faisant de lui le compagnon idéal des agriculteurs, des gardes forestiers et des montagnards. Après quatre générations et plus de 3,3 millions d’unités vendues dans le monde, Mitsubishi a mis fin à la production du Pajero en 2021.

La renaissance de Mitsubishi sous l’égide de Nissan

En 2016, Nissan a acquis 34% de Mitsubishi Motors, modifiant radicalement la direction de la marque. Cette transformation a entraîné la suppression de la berline tricorp Lancer, emblématique de Mitsubishi. Cependant, depuis cette acquisition, Mitsubishi a connu une amélioration significative et a commencé à élargir sa gamme de modèles, notamment en Europe, grâce au soutien de Renault.

Des véhicules tels que le Colt, l’ASX, le Grandis et le futur Eclipse Cross témoignent de cette expansion. De plus, des rumeurs circulent sur le retour du célèbre 4×4 Pajero, après que des prototypes camouflés ont été aperçus lors de tests routiers en Europe.

Le retour du Pajero : un nouveau modèle en phase de test

Les rumeurs sur le retour du Pajero semblent se confirmer avec l’apparition de prototypes camouflés en Europe. Ce nouveau 4×4, dont la silhouette géométrique et les signatures lumineuses rappellent indéniablement le style Mitsubishi, semble toutefois légèrement plus petit que son prédécesseur.

Il pourrait ainsi rivaliser avec le Land Cruiser Prado, lui-même plus compact que le Land Cruiser original. Le nom de ce nouveau modèle reste cependant incertain. Sera-t-il baptisé Pajero Sport ? Les fans du mythique 4×4 attendent avec impatience la réponse à cette question et la confirmation officielle de son retour.