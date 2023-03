Mobilis répond enfin à la polémique autour de la JSK !

L’accès des entreprises algériennes aux clubs de football fait débat ces dernières années. Cette tendance s’est amplifiée lorsque, le 1er mars 2023, Mobilis a racheté les 75 % du club mythique de la JSK. D’un côté, cela relance le débat entre les partisans et les opposants à ces rachats, en tentant de répondre à diverses questions. De l’autre côté, l’acquisition de la JSK par Mobilis ne remet pas en question son statut de sponsor officiel de la Ligue Professionnelle Algérienne, comme le précise Abdelkrim Medouar, président de celle-ci.

Une volonté de redynamiser le foot algérien ?

Les différents rachats à hauteur de 100 % des principaux clubs algériens par des groupes publics font écho à une des nombreuses difficultés que traverse le football algérien. En effet, depuis quelques années, le championnat national est au plus bas, avec des taux de participation en baisse constante, des insuffisances budgétaires et une gestion administrative hasardeuse et peu clairvoyante.

Ainsi, le rachat de la JSK par Mobilis pourrait représenter un nouvel espoir pour les passionnés de la JS Kabylie qui attendent toujours de voir leurs clubs jouer un grand rôle sur le plan africain et international.

Un modèle opaque

Cependant, le modèle adopté par les groupes publics pour le rachat des clubs semble être encore très opaque. Ainsi, Habid Derradji, expert des questions liées au football et à sa couverture médiatique, a tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne les rachats des clubs algériens par des groupes publics. Selon lui, il serait préférable que les détails de ces opérations soient connus, notamment en ce qui concerne le montant des investissements et les conditions dans lesquelles ces acquisitions se font.

Ainsi, si le groupe Sonelgaz s’apprête à racheter le club de l’ES Sétif, Khalil Hedna, porte-parole de l’entreprise, n’a malheureusement pas donné plus de précisions concernant les raisons qui ont amené Sonelgaz à racheter l’ES Sétif plutôt qu’un autre club. Il n’a en outre pas expliqué non plus la nature exacte des subventions publiques versées à l’entreprise.

Une forte mobilisation citoyenne

Face à ce manque de transparence, la société civile s’est vivement mobilisée contre ces pratiques et demande aux pouvoirs publics de publier les rapports financiers des clubs afin de rendre visible leurs mouvements secrets.

Malgré cette polémique entretenue par le manque de transparence, la population reste optimiste quant à l’avenir du football algérien. Le retour des clubs algériens à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 constitue la meilleure preuve de ce renouveau espéré. Espérons que cela ouvrira la voie à une meilleure gestion des clubs et une politique plus transparente des sponsors afin que les fans puissent enfin profiter pleinement de la beauté du jeu.

