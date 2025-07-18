Mode et culture : Miley Cyrus éblouit avec une tenue rappelant le traditionnel Karakou algérien

Miley Cyrus, icône de la pop culture et figure emblématique de la mode, a récemment fait sensation avec une tenue inspirée du traditionnel Karakou algérien. Cette pièce vestimentaire, riche en histoire et symbole d’un patrimoine culturel précieux, a été sublimée par l’artiste américaine lors d’un événement public. Découvrez comment Miley Cyrus a su marier modernité et tradition pour créer un look unique et audacieux, tout en rendant hommage à la culture algérienne.

Un choix stylistique qui souligne une fois de plus son engagement pour la diversité et le respect des cultures du monde entier.

Miley Cyrus fait sensation en veste inspirée du Karakou algérien

La chanteuse américaine Miley Cyrus a récemment suscité l’émoi de la communauté algérienne lors d’une réception à l’hôtel Carlyle à New York. Elle portait une veste blanche, richement brodée de motifs floraux dorés, qui rappelait fortement le Karakou, un vêtement traditionnel algérien. Cette pièce, signée Thom Browne, est composée d’une jupe moulante et d’une veste cintrée aux épaules structurées et aux manches longues.

L’absence de mention des origines de cette tenue par la marque de luxe et la star a déclenché une vague de commentaires sur les réseaux sociaux, soulignant la ressemblance frappante avec le Karakou.

Le Karakou algérien : un héritage culturel et une source d’inspiration

Le Karakou, vêtement traditionnel algérien du XIXe siècle, est plus qu’un simple habit. Il incarne l’héritage culturel de l’Algérie et reste un choix privilégié pour les grandes occasions et les mariages. Cette tenue se distingue par sa veste en velours, ornée de broderies en fil d’or, appelées Mejboud ou Fetla, et est généralement portée avec un Seroual Chelka ou Seroual Mdewer.

Au fil des siècles, la coupe de la veste a évolué, adoptant des formes plus cintrées et longues. Aujourd’hui, le terme Karakou fait principalement référence à cette veste. Malgré ces changements, le Karakou conserve son charme traditionnel tout en inspirant les créateurs de mode internationaux.

Les grandes maisons de luxe puisent dans la mode algérienne

Ce n’est pas la première fois que les créateurs internationaux s’inspirent de la garde-robe traditionnelle algérienne. En effet, lors de la Fashion Week de Paris en février dernier, Chanel a dévoilé une robe qui rappelait fortement la tenue Naili, un autre classique de la mode algérienne.

Malgré les similitudes évidentes dans le tissu, le style et même les accessoires, aucune mention des origines de cette robe n’a été faite par la maison de couture. Ces omissions répétées suscitent des discussions sur internet, où les internautes soulignent l’influence indéniable de la mode algérienne sur les créations des grandes maisons de luxe.