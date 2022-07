Modernisation de 4 stades : une future fierté pour l’Algérie ! – Hafid Derradji en parle

Il s’agit d’un projet qui dure depuis 10 ans, qui revient dans le calendrier du gouvernement. En effet, la construction de plusieurs stades et complexes sportifs a été lancée depuis quelques années.

Malheureusement, cette dernière a pris énormément de retard à cause de plusieurs irrégularités. Comme la corruption et les soucis administratifs et juridiques des entreprises privées chargées des projets.

Les nouvelles mesures mises en place par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement, ont permis d’accélérer la finalisation de ces grands chantiers. Dans un temps record, un stade a pu être inauguré et pourra accueillir la CHAN Algérie 2023.

Nous vous donnons les détails de l’avancée de ces infrastructures dans la suite de cet article.

Le gouvernement accélère la construction de ces 4 stades, Hafid applaudit

Il était temps que le gouvernement actuel prenne ses responsabilités. C’est désormais chose faite, depuis l’annonce de la reprise intensive des travaux de réhabilitation et de construction desdits stades.

Sur la recommandation du président de la République, le projet de construction des 4 stades a été confié au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville (MHUV).

Un défi relevé et salué par le commentateur Hafid Derradji, qui a tweeté récemment en “ce qui a été accompli en un temps record ».

سنوات ونحن تندد وننتقد تأخر أشغال إنجاز ملاعب وهران، براقي ، تيزي وزو و الدويرة ، واليوم من واجبنا تثمين ما تم إنجازه في زمن قياسي منذ تكليف وزير السكن والعمران بإعادة بعث المشاريع و إنهاء الأشغال بمؤسسات وكفاءات جزائرية.

تسيير هذه المنشآت و صيانتها سيشكل تحديا يجب مواجهته لاحقا pic.twitter.com/apiEQlW9aS — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 26, 2022

Effectivement, l’un de ces 4 stades a déjà vu le jour, il s’agit du stade olympique d’Oran. Inauguré en octobre de l’année dernière, ce stade de 40 000 places a accueilli en juin dernier, la 19e édition des Jeux méditerranéens 2022.

Le ministre de l’Habitat se charge lui-même de la supervision de l’aménagement des trois autres stades de Tizi Ouzou, Baraki et Douera. Il a d’ailleurs procédé à l’installation de l’entreprise responsable de leur réhabilitation. Un délai de 60 jours leur a été accordé pour finaliser l’aménagement intérieur.