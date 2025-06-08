Modernisation du secteur : L’alliance inédite entre l’État et les ingénieurs pour un futur plus brillant

Face à un monde en constante évolution, l’État et les ingénieurs s’unissent pour moderniser le secteur industriel. Cette alliance inédite vise à construire un futur plus brillant, en mettant l’accent sur l’innovation et la durabilité. En 2025, cette collaboration promet de transformer radicalement notre façon de produire et de consommer. Cet article explore les différentes facettes de cette alliance, ses objectifs et les défis qu’elle doit relever.

Restez avec nous pour découvrir comment cette initiative pourrait redéfinir le paysage industriel de demain.

Rencontre stratégique entre le ministre de l’Équipement et de l’Habitat et le président de l’Ordre des ingénieurs

Une rencontre cruciale a eu lieu récemment entre Slah Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, et Mohsen Gharsi, nouveau président de l’Ordre des ingénieurs. Cette réunion, qui a rassemblé également Hssen Bouchaâla, Ihsan Zarai, Mohamed Ayari et Olfa Yahyaoui, membres influents de l’Ordre, a permis d’échanger sur les enjeux actuels du secteur de l’ingénierie et les perspectives d’évolution.

Les discussions ont principalement porté sur la nécessité de continuer à réviser les textes législatifs régissant la profession pour assurer une meilleure gestion des projets publics et une coordination optimale entre les différents intervenants du secteur.

Préoccupations des ingénieurs et révision des textes législatifs

La réunion a également été l’occasion d’aborder les préoccupations des ingénieurs du ministère, des établissements publics affiliés, des bureaux d’études privés et des ingénieurs-conseils. Ces derniers sont appelés à jouer un rôle crucial dans la réussite des projets nationaux.

Les deux parties ont convenu de l’organisation prochaine d’une journée d’étude sous l’égide du ministère de l’Équipement pour approfondir les discussions sur les nouvelles législations, leur adaptation aux défis techniques actuels et leur impact sur la qualité et les délais d’exécution des projets publics.

Engagement pour une coopération institutionnelle renforcée

Un consensus a été atteint lors de la réunion, soulignant l’importance d’une coopération institutionnelle renforcée. Cet engagement commun vise à améliorer le secteur de l’ingénierie en faveur des ingénieurs tunisiens et du développement économique national.

La journée d’étude prévue permettra d’approfondir les discussions sur les nouvelles législations et leur impact sur la qualité et les délais d’exécution des projets publics. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur et de l’amélioration de la coordination entre ses différents acteurs.