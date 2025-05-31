Modernisation imminente : Fiat Algérie octroie les premiers quotas pour une flotte de taxis neufs

Fiat Algérie s’apprête à faire un pas de géant dans la modernisation du secteur des taxis. En effet, l’entreprise a récemment annoncé l’attribution des premiers quotas pour une flotte de taxis neufs. Cette initiative, qui marque un tournant majeur dans l’histoire du transport urbain en Algérie, promet d’offrir aux usagers une expérience de voyage améliorée et plus confortable. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette annonce et ses implications pour le paysage du transport en Algérie.

Restez avec nous pour découvrir comment Fiat Algérie compte révolutionner le secteur des taxis.

Initiative de modernisation du transport en Algérie : 50 nouveaux taxis Fiat Doblo sur les routes

Le ministère des Transports algérien a franchi une nouvelle étape dans la modernisation du secteur du transport avec la remise de 50 véhicules Fiat Doblo aux professionnels du taxi. Cette initiative, qui s’est déroulée lors d’une cérémonie officielle, est le fruit d’un partenariat stratégique entre plusieurs acteurs clés du secteur.

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a souligné l’importance de cette démarche pour améliorer le service public offert aux citoyens et moderniser le transport, notamment dans les aéroports, les gares routières et les ports. Cette action s’inscrit dans un plan plus large visant à renouveler le parc de transport urbain et interwilayas.

Signature d’une convention stratégique pour augmenter les quotas de véhicules neufs

Dans le cadre de cette initiative, une convention stratégique a été signée entre le ministère de l’Industrie, celui des Transports, le Syndicat national des taxieurs et transporteurs (SNTT) et la société Stellantis Algérie. Cette convention prévoit des livraisons mensuelles de 50 véhicules de type Doblo panorama, exclusivement destinés aux professionnels du transport de voyageurs.

L’objectif est double : renouveler le parc du transport urbain et interwilayas et améliorer la qualité du service public offert aux citoyens. Les acquéreurs s’engagent en retour à respecter certaines conditions, notamment l’interdiction de revente des véhicules nouvellement acquis et le maintien des tarifs actuels de transport.

Fiat Algérie, acteur clé de la redynamisation du secteur automobile national

Le rôle prépondérant de Fiat Algérie dans la revitalisation du secteur automobile national est indéniable. En tant que seul constructeur sur le marché algérien depuis fin 2023, l’entreprise contribue activement à relancer l’industrie locale. Elle ouvre également la voie à d’autres futurs constructeurs automobiles, tels que Hyundai, Chery et Jetour, en créant des emplois, en intégrant des fabricants locaux dans la sous-traitance automobile et en formant les cadres de demain.

L’engagement de Fiat Algérie se traduit par sa volonté et sa capacité à répondre aux attentes du marché et des consommateurs avec des véhicules robustes, confortables et accessibles, comme le très populaire Doblo panorama.