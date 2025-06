Modernisation portuaire : deux ports pilotes sélectionnés pour une transformation innovante dès 2025

L’ère de la modernisation portuaire est en marche. Deux ports pilotes ont été sélectionnés pour subir une transformation innovante, marquant un tournant décisif dans l’industrie maritime. Cette initiative, qui s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’optimisation des processus logistiques, promet de révolutionner le paysage portuaire tel que nous le connaissons aujourd’hui. Découvrez comment ces deux ports vont se métamorphoser et devenir les précurseurs d’une nouvelle génération de ports intelligents et écologiques.

Restez connecté pour en savoir plus sur cette évolution passionnante qui commence à prendre forme dès 2025.

Deux ports sélectionnés pour un projet pilote de modernisation

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé la désignation de deux ports pour servir de terrain d’essai à une nouvelle stratégie de modernisation. Cette décision a été prise lors d’une réunion de coordination présidée par le ministre lui-même, en présence du directeur général du groupe Serport, du directeur général de la Marine marchande et des ports (DMMP), ainsi que d’autres cadres du ministère.

L’objectif est d’évaluer l’efficacité de cette stratégie avant son déploiement dans les autres ports nationaux. Les participants à la réunion joueront un rôle clé dans le suivi et l’évaluation de ce projet pilote.

Amélioration de la performance organisationnelle et logistique des ports

Lors de cette réunion, un exposé technique a été présenté, mettant en lumière les perspectives d’amélioration de la performance des ports sur le plan organisationnel et logistique. Conformément aux normes internationales en vigueur dans la gestion des infrastructures portuaires, l’accent a été mis sur une approche réaliste basée sur la gestion sur le terrain et le suivi régulier des projets. Le ministre a également souligné l’importance de créer des équipes spécialisées pour assurer ce suivi et atteindre les objectifs fixés dans les délais impartis.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des instructions du président visant à moderniser les infrastructures de base et à améliorer la performance des ports, piliers essentiels pour le développement de l’économie nationale.

Des groupes de travail spécialisés pour un suivi efficace des projets

Le ministre a insisté sur la nécessité de constituer des équipes d’experts dédiées à la supervision des projets sur le terrain. Ces groupes de travail auront pour mission de suivre l’évolution des projets, en se basant sur des indicateurs précis, afin de garantir l’atteinte des objectifs dans les délais prévus.

Cette démarche s’aligne avec les directives du président Abdelmadjid Tebboune, qui vise à moderniser les infrastructures de base et à optimiser la performance des ports. Ces derniers sont considérés comme des éléments clés pour stimuler l’économie nationale et renforcer la dynamique commerciale.