Modifications sur les plaques d’immatriculation en Algérie – comment obtenir une nouvelle plaque ?

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce dimanche 5 février 2023, des changements par rapport aux plaques et aux numéros d’immatriculation automobile en Algérie. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le département ministériel de Brahim Merad s’est adressé aux propriétaires de deux modèles de véhicules. Ceux dont l’année de mise en circulation est inconnue et portant le diagramme (22) et (33) et leur a demandé d’entreprendre les démarches nécessaires pour changer leurs plaques d’immatriculation.

Cette nouvelle mesure intervient conformément à la publication de l’arrêté ministériel du 14 décembre dernier. Celui-ci a été publié le 17 janvier dernier sur le Journal officiel et modifie et complète l’arrêté du 5 mai 1988.

La procédure que les automobilistes doivent suivre pour changer leurs plaques

Voici donc les démarches à suivre :

1. Soumission des véhicules au contrôle de conformité

Les propriétaires de ces véhicules sont invités à se rapprocher des autorités compétentes et à soumettre leurs véhicules au contrôle de conformité. Cela auprès des services des mines, territorialement compétents, afin de déterminer l’année de leur première mise en circulation. Un procès-verbal de contrôle de conformité leur sera alors délivré.

2. Dépôt du procès-verbal auprès des services d’immatriculation

Le procès-verbal de contrôle de conformité devra ensuite être déposé auprès des services d’immatriculation habilités pour l’établissement d’une nouvelle carte d’immatriculation. Celle-ci comportera alors l’année de première mise en circulation de la voiture.

Le ministère a souligné que cette procédure revêt une importance capitale. Donc, afin d’éviter les sanctions prévues par la loi, le respect de cette démarche est essentielle.