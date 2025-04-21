Mohamed Ali Bensouda, nouveau visage à la tête de la CDG : un tournant décisif pour 2025 ?

Mohamed Ali Bensouda, figure emblématique du monde des affaires marocain, vient de prendre les rênes de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Cette nomination suscite un grand intérêt, tant les enjeux sont importants pour l’avenir de cette institution financière majeure. Quels changements peut-on attendre de ce nouveau leadership ? Comment M. Bensouda compte-t-il orienter la CDG pour répondre aux défis économiques et sociaux du Maroc ?

Autant de questions qui méritent d’être explorées pour comprendre le potentiel impact de cette transition à la tête de la CDG.

Mohamed Ali Bensouda nommé Secrétaire Général du Groupe CDG

Le Groupe de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a récemment désigné Mohamed Ali Bensouda comme nouveau Secrétaire Général. Dans ce rôle, il sera le bras droit du Directeur Général pour mener à bien les missions stratégiques de la CDG, en accord avec les textes organiques actuels.

Bensouda aura également la responsabilité de superviser plusieurs domaines clés de la holding, notamment la stratégie, le développement, les finances, la gestion des actifs et participations, entre autres. Cette nomination coïncide avec l’élimination du poste de Directeur Général Adjoint dans la structure organisationnelle de la CDG.

Un parcours riche et diversifié au sein du Groupe CDG

Mohamed Ali Bensouda, avec plus d’un quart de siècle d’expérience au sein du Groupe CDG, est un exemple vivant des valeurs, de la vision et du savoir-faire du groupe. Sa nomination en tant que Secrétaire Général témoigne de l’engagement de la CDG à valoriser les talents internes et à s’appuyer sur des profils expérimentés et engagés. Au cours de sa carrière, Bensouda a occupé des postes de direction dans divers secteurs tels que la retraite, la prévoyance, la gestion d’actifs, la finance et l’investissement.

En plus de ses nouvelles responsabilités, il continuera temporairement à diriger la Branche Épargne, Prévoyance de la CDG.

Formation académique et vie personnelle de Mohamed Ali Bensouda

Mohamed Ali Bensouda est un ingénieur d’État, formé à l’École nationale de l’industrie minérale. Il a également enrichi son parcours académique avec un MBA obtenu à l’École des ponts et chaussées. Ces formations lui ont permis d’acquérir une double compétence, technique et managériale, qui a été mise à profit tout au long de sa carrière.

En dehors de ses responsabilités professionnelles, Bensouda est un homme de famille. Il est marié et père de deux enfants, équilibrant ainsi sa vie entre ses engagements professionnels et ses responsabilités familiales.