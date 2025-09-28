Mohamed Ali Nafti à l’ONU : la santé et le bien-être psychologique, clés du développement durable mondial

Mohamed Ali Nafti, figure emblématique du monde de la santé et du bien-être psychologique, a récemment pris la parole à l’ONU pour souligner leur importance cruciale dans le développement durable mondial.

Son discours, riche en enseignements, met en lumière les liens étroits entre ces deux domaines et notre avenir commun. Cet article vous propose d’explorer plus en détail ses propos et de comprendre pourquoi la santé et le bien-être psychologique sont des leviers essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par l’ONU.

Participation active de M. Mohamed Ali Nafti à la quatrième réunion de haut niveau de l’ONU

Le 25 septembre 2025, M. Mohamed Ali Nafti, en sa qualité de Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a pris part aux débats de la Quatrième Réunion de haut niveau de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur les Maladies Non Transmissibles, organisée à New York.

Il a mis en avant l’urgence d’une action internationale concertée face à ces maladies, principales causes de décès à l’échelle mondiale. En tant que président de la séance de l’après-midi, il a salué l’adoption d’une Déclaration politique ambitieuse lors de cette rencontre. Par ailleurs, il convient de souligner que la Tunisie détient actuellement la Vice-Présidence de l’Assemblée Générale.

La Tunisie, un acteur engagé dans la lutte contre les maladies non transmissibles

Le ministre a rappelé l’engagement de la Tunisie dans la lutte contre ces maladies. En collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé, le pays a élaboré une stratégie nationale multisectorielle, traduite en plans d’action axés sur la prévention, la mise à jour des protocoles de soins et l’accès aux médicaments essentiels.

La santé mentale est également intégrée dans les services de santé. Cette lutte figure parmi les priorités du plan quinquennal de développement (2026-2030) de la Tunisie, en accord avec sa politique sociale. Le ministre a réitéré l’importance d’une solidarité internationale pour réduire la mortalité prématurée due à ces maladies.

Appel à une solidarité internationale sincère et engagement de la Tunisie

M. Nafti a insisté sur l’importance d’une solidarité internationale authentique, basée sur la mobilisation des ressources, le renforcement des programmes de recherche scientifique et le transfert de technologie. Il a également souligné le besoin de soutenir la production locale de médicaments et de vaccins.

Réaffirmant l’engagement de la Tunisie à collaborer avec tous ses partenaires, il a exprimé sa détermination à réduire la mortalité prématurée due à ces maladies. Selon lui, la santé et le bien-être psychologique sont non seulement le fondement de la dignité humaine, mais aussi une condition indispensable à la réalisation de la paix et du développement.