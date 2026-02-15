Mohamed Ali Nafti, au sommet de l’UA, réitère avec force l’appui inébranlable de la Tunisie à la cause palestinienne

Lors du 39ᵉ Sommet de l’Union Africaine, le Ministre tunisien des Affaires Étrangères, M. Mohamed Ali Nafti, a mené plusieurs rencontres stratégiques pour renforcer la coopération internationale de la Tunisie, réaffirmant son soutien à la cause palestinienne et son engagement pour la paix et la sécurité en Afrique.

Mohamed Ali Nafti, une voix tunisienne forte à l’UA pour la cause palestinienne

Participant à la 39ᵉ session du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine à Addis-Abeba, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a mis en avant le soutien indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne.

Il a profité de cette occasion pour rencontrer le Premier Ministre palestinien, M. Mohammad Mustafa, et réaffirmer les liens historiques entre la Tunisie et la Palestine.

Il a également souligné l’engagement constant de la Tunisie en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien à établir un État souverain, avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.

Cette position a été saluée par le haut responsable palestinien, témoignant ainsi de la solidarité tunisienne envers la cause palestinienne.

Rencontre entre M. Nafti et le Premier Ministre palestinien

Lors de cette rencontre, M. Nafti a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier la coopération tuniso-palestinienne dans divers domaines.

Il a réitéré l’appui constant de la Tunisie à la cause palestinienne, soulignant l’importance de la souveraineté complète de la Palestine sur son territoire avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.

M. Mohammad Mustafa, pour sa part, a exprimé sa gratitude envers la Tunisie pour son soutien indéfectible à la cause palestinienne.

Il a salué la position du Président et du peuple tunisien en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien.

La Tunisie, un acteur clé pour l’intégration économique africaine

M. Nafti a également rencontré M. Idrissa Sow, Président de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et M. Youssef Al-Kordofani, Directeur Exécutif du Centre Africain d’Excellence pour les Marchés Inclusifs.

Ces rencontres ont mis en lumière la coopération étroite entre la Tunisie et ces structures africaines. La Tunisie s’est engagée à fournir des facilités au Centre pour favoriser l’intégration économique africaine.

Lors du Sommet de l’Union africaine, la Tunisie a réaffirmé son engagement pour la paix et la sécurité du continent.