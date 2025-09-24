Mohamed Ali Nafti aux Nations Unies : « Pour un futur éclatant, restons fidèles à nos racines »

Lors de son intervention remarquée aux Nations Unies, Mohamed Ali Nafti, figure emblématique du monde politique, a plaidé pour un futur éclatant en restant fidèles à nos racines. Une déclaration forte qui souligne l’importance de préserver notre patrimoine tout en embrassant le progrès.

Cet article revient sur les points clés de son discours et explore la vision de Nafti pour un avenir durable et respectueux de nos origines. Découvrez comment cet homme d’État envisage l’équilibre entre tradition et modernité dans un monde en constante évolution.

Mohamed Ali Nafti participe à la réunion de l’Initiative pour le Développement Mondial

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, M. Mohamed Ali Nafti, a assisté à la réunion de haut niveau de l’Initiative pour le Développement Mondial (GDI) le 23 septembre 2025.

On the sidelines of the#UNGA80 in New York, I held a productive meeting with EU Commissioner @magnusbrunner . We discussed strengthening the strategic partnership between 🇹🇳 Tunisia and the 🇪🇺 European Union across all fields. pic.twitter.com/PD5yXgoMfD — Tunisian MFA Mohamed Ali Nafti (@MohamedAliNafti) September 24, 2025

Cette rencontre s’est déroulée en parallèle de la 80ᵉ session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Le sujet principal de la réunion était les défis et opportunités du développement mondial dans le contexte actuel. M. Nafti a souligné l’urgence d’accélérer la mise en œuvre du Programme de développement à l’horizon 2030, malgré un contexte international difficile.

Nafti appelle à un soutien politique accru pour le Programme de développement à l’horizon 2030

M. Nafti a insisté sur la nécessité d’un soutien politique renforcé en faveur des voix au sein de l’ONU qui plaident pour une mise en œuvre accélérée du Programme de développement à l’horizon 2030. Il a souligné l’importance de développer les mécanismes de financement, d’améliorer les programmes de transfert de technologie et de renforcer les capacités.

M. Nafti a également évoqué le contexte difficile dans lequel se déroule cette réunion, marqué par l’intensification des conflits, les crimes contre le peuple palestinien et l’indifférence face aux violations du droit international.

Nafti plaide pour une coopération internationale renforcée

M. Nafti a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier la coopération bilatérale et les initiatives multilatérales, y compris la coopération Sud-Sud, afin de soutenir le développement mondial. Il a exhorté les institutions financières internationales et les pays donateurs à innover dans leurs méthodes de soutien financier en faveur des pays en développement.

Selon lui, cette démarche est essentielle pour répondre aux défis mondiaux actuels et atteindre les objectifs du Programme de développement à l’horizon 2030.