Mohamed Ali Nafti exhorte la diaspora tunisienne au Sénégal à se mobiliser pour le développement national

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a récemment rencontré la communauté tunisienne au Sénégal.

Cette rencontre, qui a rassemblé divers professionnels et étudiants, a été l’occasion d’évoquer les perspectives de renforcement de la présence tunisienne au Sénégal et le rôle crucial de la diaspora dans le développement national et africain.

Rencontre historique entre le ministre tunisien et la diaspora au Sénégal

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a récemment organisé une rencontre avec les membres de la communauté tunisienne résidant au Sénégal.

Cette réunion a rassemblé des professionnels issus de divers secteurs tels que le médical, l’économique, le commercial et le scientifique. Parmi les participants figuraient également des étudiants tunisiens ayant choisi le Sénégal comme destination universitaire.

Cette rencontre revêt une importance particulière dans le renforcement des liens entre la Tunisie et sa diaspora. Elle a permis d’aborder des perspectives prometteuses pour accroître la présence tunisienne au Sénégal, tout en soulignant le respect et la confiance dont jouissent les compétences tunisiennes auprès des autorités sénégalaises.

Appel à la diaspora pour renforcer la présence tunisienne

Mohamed Ali Nafti a encouragé la diaspora à maintenir un lien étroit avec l’ambassade et à contribuer activement aux programmes de développement et de recherche scientifique dans lesquels la Tunisie est engagée. Cette démarche vise à soutenir les efforts de la diplomatie tunisienne, tant au niveau national qu’africain.

Par ailleurs, un dialogue interactif sur la modernisation et l’accélération des services consulaires et administratifs a été initié lors de cette réunion. Cela témoigne de la volonté du ministre d’améliorer les services offerts à la communauté tunisienne établie au Sénégal.

Transfert de technologies et partage d’expériences réussies

Le ministre a souligné le rôle crucial de la communauté tunisienne dans le transfert de technologies et le partage d’expériences réussies.

Il a évoqué l’organisation d’ateliers pour réfléchir à cette contribution essentielle au développement national.

Harmonisation de l’action bilatérale et multilatérale

Avant cette rencontre, une discussion avec les membres de la mission diplomatique tunisienne à Dakar a mis en avant l’importance de mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le Sénégal.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’harmoniser l’action bilatérale avec la diplomatie multilatérale africaine pour atteindre les objectifs stratégiques de la Tunisie.