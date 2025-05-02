Mohamed Ali Nafti révèle : La Tunisie, un pilier du multilatéralisme et de la coopération internationale

Découvrez l’analyse de Mohamed Ali Nafti, expert en relations internationales, qui met en lumière le rôle prépondérant de la Tunisie dans le multilatéralisme et la coopération internationale. Il nous offre une perspective unique sur l’engagement de ce pays nord-africain dans les affaires mondiales, soulignant son influence croissante et sa contribution significative à la résolution des défis mondiaux.

Plongez-vous dans cette exploration fascinante de la politique étrangère tunisienne, un modèle d’équilibre et de diplomatie proactive.

L’attachement de la Tunisie au multilatéralisme et au système des Nations Unies

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé l’engagement indéfectible de la Tunisie envers le multilatéralisme et le système des Nations Unies lors d’une conférence sur la diplomatie tunisienne. S’adressant à une délégation d’étudiants du Collège d’Europe à Natolin, il a souligné que malgré la nécessité de réformes, l’ONU reste un pilier de la légitimité internationale et de la coexistence pacifique.

Il a également mis en avant les efforts de la Tunisie pour renforcer la coopération multilatérale, notamment en désignant 2025 comme année de consolidation de cette coopération.

Les défis communs entre la Tunisie et l’Union européenne

Mohamed Ali Nafti a également mis en lumière les liens forts qui unissent la Tunisie à l’Union européenne, rappelant que 2025 marquera trois décennies de partenariat. Il a souligné que cette relation est confrontée à des défis communs, notamment en matière de sécurité, de développement, de climat, de santé, ainsi que de sécurité alimentaire et hydrique.

Ces défis nécessitent une coopération renforcée et une approche commune pour y faire face efficacement. Le ministre a exprimé sa confiance dans la capacité des deux parties à surmonter ces obstacles et à renforcer leur partenariat.

La Tunisie et la question palestinienne : un soutien indéfectible

Mohamed Ali Nafti a réitéré l’engagement de la Tunisie en faveur du droit inaliénable du peuple palestinien à établir un État indépendant, avec Al-Qods comme capitale. Il a dénoncé le silence international face aux agressions perpétrées par les forces israéliennes contre les Palestiniens.

Le ministre a également souligné l’attachement profond de la Tunisie à son identité arabe, islamique, africaine et méditerranéenne, nécessitant des efforts soutenus et une diplomatie innovante pour préserver et promouvoir ces valeurs.