Mohamed Ali Nafti salue chaleureusement l’ambassadeur du Portugal à la fin de sa mission diplomatique

Le 14 janvier 2026, une rencontre marquante a eu lieu entre le Ministre des Affaires Etrangères tunisien, Mohamed Ali Nafti, et l’Ambassadeur de la République Portugaise en Tunisie, Nuno Bello.

Cette réunion, qui s’est déroulée au siège du Ministère, était l’occasion pour l’Ambassadeur portugais de faire ses adieux à la fin de sa mission en Tunisie.

Le 14 janvier 2026, une rencontre diplomatique notable a eu lieu au siège du Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger.

Le ministre, Mohamed Ali Nafti, a accueilli Nuno Bello, l’Ambassadeur de la République Portugaise en Tunisie. Cette réunion marquait la fin de la mission de l’ambassadeur portugais en Tunisie, qui lui a rendu une visite d’adieu.

Nafti a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par Bello pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux nations.

Il a également souligné l’amitié durable entre la Tunisie et le Portugal, tout en souhaitant à l’ambassadeur plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Les efforts de l’Ambassadeur pour renforcer la coopération bilatérale

Le Ministre Nafti a salué les efforts de l’Ambassadeur Bello visant à approfondir les liens entre la Tunisie et le Portugal.

Il a exprimé sa gratitude pour son dévouement et son engagement envers le renforcement de la coopération bilatérale.

Nafti a également souligné l’importance de poursuivre cette dynamique, notamment par des visites bilatérales de haut niveau et le développement de la coopération dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement et la coopération académique.

L’ambassadeur du Portugal quitte la Tunisie avec gratitude et espoir !

En fin de mission, l’Ambassadeur Bello a exprimé sa reconnaissance pour le soutien reçu durant son mandat en Tunisie.

Il a souligné l’importance des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays depuis longtemps.

Il a également partagé l’aspiration de son pays à bien préparer la prochaine échéance bilatérale, renforçant ainsi l’espoir d’une collaboration encore plus fructueuse entre la Tunisie et le Portugal.