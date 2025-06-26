Mohamed Ali Nafti : Un engagement fort pour l’avenir des enfants tunisiens en 2025

Mohamed Ali Nafti, figure emblématique de l’engagement social en Tunisie, est au cœur d’une initiative majeure pour l’avenir des enfants du pays. Son dévouement et sa vision audacieuse pour 2025 sont une source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour la jeunesse tunisienne.

Cet article mettra en lumière les efforts considérables de cet homme remarquable, son parcours inspirant et comment il envisage de transformer positivement la vie des enfants tunisiens. Préparez-vous à découvrir une histoire de passion, de détermination et d’espoir pour l’avenir.

La Tunisie réaffirme son engagement pour les droits de l’enfant

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a réitéré l’engagement indéfectible de la Tunisie en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’enfant. Il a souligné le partenariat durable avec l’UNICEF, qui dure depuis plus de sept décennies.

Ce partenariat a permis la mise en place de nombreux programmes nationaux, dont plusieurs plans multidimensionnels visant à protéger les enfants contre la violence et à créer des voies d’intégration pour les jeunes déscolarisés.

Célébration du partenariat Tunisie-UNICEF

La cérémonie marquant le partenariat entre la Tunisie et l’UNICEF a été organisée à l’Académie diplomatique internationale de Tunis, dans le cadre des festivités du 80e anniversaire de l’ONU. Cette coopération a permis d’initier plusieurs programmes nationaux multidimensionnels, notamment pour protéger les enfants contre la violence et favoriser l’intégration des jeunes déscolarisés.

La Tunisie a également adopté une nouvelle approche éducative supervisée par une structure constitutionnelle, visant à transformer qualitativement le système éducatif national. L’événement a rassemblé divers acteurs clés, dont des représentants de ministères, une délégation du Conseil exécutif de l’UNICEF et des membres du corps diplomatique.

Tables rondes et exposition pour l’avenir des droits de l’enfant

Dans le cadre de cette célébration, des tables rondes ont été organisées pour débattre des futures orientations en matière de droits de l’enfant en Tunisie. Un espace d’échange et de réflexion qui a permis de mettre en lumière les défis et les opportunités à venir.

Parallèlement, une exposition photographique et une vidéo ont été présentées, retraçant les moments marquants du partenariat entre la Tunisie et l’UNICEF. Une manière visuelle et émouvante de souligner l’impact positif de cette coopération sur la vie des enfants tunisiens.