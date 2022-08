Mohamed Benchenet : Après seulement 8 mois de divorce, il pense à s’engager à nouveau – Découvrez ses aveux

Mohamed Benchenet, le célèbre chanteur de raï et ex-mari de Célia Limam, songe à revenir dans le mariage. Après avoir mis fin à leur union, les deux célébrités animent encore sur la toile les débats sur la relation qu’ils entretenaient.

En effet, sur l’actualité des célébrités algériennes, nous avons pu décortiquer la relation qu’avait Célia Limam et son ex-belle-famille. La jeune maman s’était alors affichée sur les réseaux sociaux aux côtés de son ex-belle-mère. Une publication qui a lancé des rumeurs sur un possible retour du jeune couple.

De son côté, Mohamed Benchenet, n’hésitait pas à prendre la défense de la mère de ses enfants, quand celle-ci subissait les attaques de certains influenceurs.

Mais alors que la jeune maman nous présentait son nouveau foyer avec ses enfants, les fans se demandaient ce que devenait le chanteur dans sa vie de célibataire.

Finalement, Mohamed Benchenet sort du silence, et met fin au suspense. Quelques mois après son divorce, le chanteur se prononce sur son célibat et son possible mariage à venir.

Après avoir lancé une foire aux questions sur les réseaux sociaux, le natif d’Oran à répondu en vidéo à ses followers. Ce dernier avoue “ne pas être stable dans sa vie actuelle”, selon ses propos et envisage effectivement de se remarier, poursuit-il.

Les fans auront sûrement à cœur de connaître l’heureuse élue, car le chanteur n’a pas donné plus de précision hormis son envie de se marier dans les mois à venir.