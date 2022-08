Mohamed Benchenet est prêt à refaire sa vie, mais qu’en est-il de son ex-femme Célia Limam ? – Découvrez sa réponse (Vidéo)

La situation amoureuse des ex-tourtereaux n’a pas cessé de tourmenter les fans des deux célébrités. Après leur divorce qui date d’environ 8 mois, les deux parents n’ont cessé d’attirer la curiosité de leurs followers.

En début de semaine, le chanteur de raï, Mohamed Benchenet, répondait sans détour aux questions de ses fans lors d’une FAQ qu’il a lancée sur son compte Instagram. Une question en particulier a attiré l’attention. Un internaute lui avait alors demandé s’il comptait se remettre en couple.

Après avoir avoué que son statut actuel ne lui procurait pas assez de stabilité, Benchenet a exprimé son désir de se remarier, et ce, dans les prochains mois.

À peine quelques jours après l’annonce du célèbre chanteur, c’est autour de la jeune maman de passer à l’exercice et de mettre fin aux nombreux questionnements de sa communauté.

Sur une vidéo parue sur sa story Instagram, la jeune maman qui semble être à bord de sa voiture répond aux questions de ses followers. Pendant le live, entre les tutos d’esthétique et les commentaires sur sa nouvelle coupe de cheveux, la belle brune aux cheveux marrons cuivrés, se livre sur sa situation amoureuse.

Cette dernière met fin au suspense et déclare ne pas vouloir s’engager dans une nouvelle relation. La créatrice de contenu, dit entre autres, ne plus avoir envie d’aimer et que son cœur s’est endurci.

Des propos qui ont le mérite d’être clairs de la part de Célia Limam, qui va passer son tour. La décision de son ex-époux ne semble pas lui influencer outre mesure.