Mohamed Benchenet met fin à sa carrière de chanteur ! le chanteur répond à la rumeur

De nombreux artistes dans le monde décident de mettre un terme à leur carrière musicale et/ou artistique, ce qui désole parfois leurs fans. En effet, continuer ou mettre fin à une carrière relève uniquement du choix personnel d’un individu. Et malgré leur popularité, certaines personnalités quittent la scène, laissant aux fans de beaux souvenirs ainsi que leurs chefs-d’œuvre. Mais qu’en est-il du chanteur algérien Mohamed Benchenet ? Envisage-t-il réellement de renoncer à sa carrière musicale et artistique ?

La belle carrière artistique de Mohamed Benchenet

Né à Oran en 1984, le chanteur de Raï d’origine algérienne Mohamed Benchenet a opéré sur scène depuis plusieurs années déjà. L’artiste est principalement connu pour ses singles « Way way », « Dertlak Jnah”, « Saroukh W Rani Chbab », « Nebki Ala Teswirtek » et « Aatak Galbek Khalitini ». Il a également sorti plusieurs albums depuis le début de sa carrière.

Il a, par conséquent, enchanté et bercé ses fans durant des années, raison pour laquelle il serait inimaginable pour certains de le voir arrêter la musique et quitter le monde artistique. Mais la réponse à une telle question n’est jamais évidente pour les fans puisque les artistes peuvent les surprendre en annonçant une fin de carrière soudaine. C’est pour cette raison qu’un fan n’a pas hésité à lui poser la question sur son avenir dans le domaine de la musique.

En effet, durant une Foire Aux Questions (FAQ) que l’artiste algérien a effectué sur Instagram, un abonné lui a demandé s’il envisage de renoncer à la musique.

L’avenir du chanteur Mohamed Benchenet dans l’industrie musicale

Cette question a réellement titillé les fans de l’artiste Rai Algérien. Père de deux magnifiques enfants, Eva et Adam, l’artiste a répondu qu’il n’envisage point d’arrêter sa carrière pour le moment. Le chanteur Rai a avoué à ses 3.500.000 d’abonnés que malgré son amour profond pour la musique, il ne souhaite pas chanter éternellement. En d’autres termes, à un moment donné, le temps sera venu pour lui de quitter la scène et de laisser derrière lui l’industrie et le monde musical.

Ses admirateurs et fans sont ainsi prévenus.

Mohamed Benchenet a également déclaré qu’il chante par passion et par amour pour la musique, mais pas uniquement pour l’argent. Quand le jour sera venu pour lui d’arrêter la musique, ce sera un moment difficile et douloureux, ajouta-t-il.