Mohamed Hansal, une pluie d’hommages pour l’arbitre emblématique qui nous a quittés

L’arbitrage algérien est en deuil suite au décès de l’ancien arbitre international, Mohamed Hansal.

Reconnu comme une figure emblématique du sifflet algérien, il a été salué par ses pairs et la communauté sportive lors de son inhumation à Oran. Retour sur le parcours de cet homme qui a marqué l’histoire du football algérien.

Mohamed hansal : une icône de l’arbitrage algérien nous quitte

Dimanche dernier, Mohamed Hansal, figure emblématique de l’arbitrage algérien, s’est éteint à l’âge de 78 ans. Son corps a été enterré au cimetière d’Aïn El-Beïda à Oran après la prière du Dohr.

La cérémonie funéraire a vu la participation des autorités locales, des amis proches, d’anciens joueurs et de membres de la communauté sportive.

Un grand nombre de citoyens ont également assisté aux funérailles pour rendre un dernier hommage à cet homme qui a marqué le football algérien.

Le parcours professionnel de Mohamed Hansal

Mohamed Hansal a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football algérien. Sebbah Ben Yaâcoub, ancien joueur du MC Oran, le qualifie de « doyen des arbitres algériens ».

Il souligne que Hansal a dirigé de nombreux matchs avec une grande estime de tous, laissant derrière lui l’image d’un arbitre exemplaire.

De son côté, Mohamed Zekrini, un autre ancien arbitre international, considère Hansal comme une « icône de l’arbitrage algérien ».

Il rappelle que Hansal a officié sur les stades arabes, africains et internationaux, y compris lors de la Coupe du monde 1990 en Italie.

L’impact de la disparition de Mohamed Hansal

La perte de Mohamed Hansal est ressentie profondément dans le monde de l’arbitrage algérien. Selon Mohamed Benouza, ancien arbitre international, Hansal était « le père spirituel du sifflet algérien ». Son décès marque la fin d’une époque et laisse un vide immense dans le cœur de la communauté sportive.

Un engagement associatif marquant

En plus de son rôle d’arbitre, Hansal était également engagé auprès de l’association Radieuse. Il avait récemment participé à une rencontre de jeunes rendant hommage aux anciens joueurs de l’ASO Chlef. Son dévouement pour le football et sa volonté de transmettre son expérience resteront gravés dans les mémoires.