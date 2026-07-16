Mohamed Ouahbi s’exprime avec passion pour soutenir Achraf Hakimi dans la tourmente

Mohamed Ouahbi s'exprime avec passion pour soutenir Achraf Hakimi dans la tourmente

Achraf Hakimi, cible de critiques après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, a reçu le soutien de Mohamed Ouahbi.

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a défendu le joueur, soulignant l’importance d’une évaluation équilibrée de ses performances, axée sur ses responsabilités défensives.

Critiques après l’élimination : Achraf Hakimi sous le feu des projecteurs

Après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, Achraf Hakimi a été la cible de nombreuses critiques. Les attentes placées sur lui étaient immenses, et la défaite a exacerbé les jugements à son égard.


Considéré comme l’un des meilleurs latéraux de sa génération, Hakimi était attendu au tournant pour ses performances offensives.

Cependant, ces attentes ont parfois occulté son rôle principal de défenseur. Les critiques se sont intensifiées, certains oubliant que sa mission première reste de protéger son camp.

Cette pression a influencé la perception de ses performances, souvent jugées à l’aune de ses contributions offensives.

La défense de Mohamed Ouahbi : rétablir l’équilibre

Mohamed Ouahbi a pris la parole pour défendre Achraf Hakimi, soulignant que les attentes envers le joueur sont souvent disproportionnées.

Il a rappelé que le rôle principal d’un défenseur est de défendre, et non de se concentrer uniquement sur l’attaque.


Ouahbi a également mis en avant les qualités indéniables de Hakimi, telles que sa vitesse et sa capacité à influencer le jeu dans les trente derniers mètres.

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Cependant, il a insisté sur l’importance de juger le joueur sur ses compétences défensives, invitant à une évaluation plus équilibrée de ses performances.

Appel à la raison : évaluer les performances de Hakimi avec justesse

Mohamed Ouahbi a lancé un appel à la raison, exhortant à une évaluation plus équilibrée des performances d’Achraf Hakimi.

Il a souligné que les attentes autour du joueur sont souvent disproportionnées, ce qui peut fausser la perception de ses prestations globales.

Ouahbi a insisté sur l’importance de juger un latéral principalement sur ses responsabilités défensives.

En mettant l’accent sur cette dimension, il espère que les critiques prendront en compte l’ensemble des compétences de Hakimi, au-delà de ses contributions offensives.

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Bachir Abdallah

Écrit par Bachir Abdallah

Bachir Abdallah est journaliste et analyste spécialisé dans l’actualité marocaine et maghrébine. Fort d’une solide expérience dans le suivi des enjeux politiques, économiques et sociaux, il apporte un regard éclairé sur les dynamiques régionales et leur portée internationale. Ses analyses visent à offrir aux lecteurs une information fiable, contextualisée et pertinente.