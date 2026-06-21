Mohamed Ouertani brille au bac technique grâce au soutien indéfectible de son père

Un élève du lycée pilote de Siliana a récemment captivé l’attention nationale grâce à une performance exceptionnelle au baccalauréat.

Sa réussite remarquable a été célébrée avec enthousiasme par sa communauté, mettant en lumière l’importance du soutien familial et d’une préparation rigoureuse. Découvrez les clés de son succès et ses aspirations futures.

Mohamed Ouertani : un parcours d’excellence au bac technique

Mohamed Ouertani, élève du lycée pilote de Siliana, a réalisé un exploit remarquable en décrochant la meilleure moyenne nationale au baccalauréat de juin 2026, avec un score impressionnant de 19,72 sur 20 en sciences techniques.

Résidant à M’rabet, Siliana Nord, son domicile est devenu le centre de célébrations joyeuses après l’annonce des résultats.

Mohamed a abordé l’examen avec une confiance inébranlable, soutenue par une moyenne annuelle proche de 19 sur 20.

Il attribue son succès à un objectif clair fixé dès le début de l’année, un travail régulier et une discipline stricte, tout en se concentrant sur l’ensemble des matières.

Le rôle crucial de la famille dans la réussite de Mohamed Ouertani

Mohamed Ouertani dédie son succès à sa famille, en particulier à son père, professeur de sciences techniques, qui l’a soutenu tout au long de l’année.

Ce dernier a joué un rôle clé en l’accompagnant dans ses révisions et en lui offrant un encadrement constant.

Les témoignages familiaux soulignent l’importance du soutien moral et de l’encouragement continu, éléments essentiels de cette réussite.

Sa mère exprime sa fierté, notant que ses trois enfants excellent scolairement grâce à un environnement familial fondé sur des valeurs éducatives et morales. Cet accompagnement a permis à Mohamed de gérer ses études avec rigueur et équilibre.

Vers l’avenir : les ambitions de Mohamed

Mohamed Ouertani envisage de poursuivre des études d’ingénierie à l’étranger, animé par une passion pour l’innovation et la technologie.

Il conseille aux futurs bacheliers de profiter des vacances pour se préparer efficacement, en évitant la surcharge de travail. Selon lui, une organisation équilibrée est essentielle pour maintenir un bon rythme de révision.

Son père, professeur de sciences techniques, a joué un rôle crucial en l’encadrant dans cette matière, tandis que Mohamed a géré les autres disciplines de manière autonome.

Grâce à une organisation rigoureuse, il a su équilibrer ses études et son temps libre, garantissant ainsi son succès.