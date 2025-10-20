Mohammed VI à la barre : un Conseil des ministres axé sur la santé, l’éducation et la jeunesse au Maroc

Le Roi Mohammed VI a présidé un Conseil des ministres crucial le 19 octobre 2025, au cours duquel les grandes lignes du Projet de Loi de Finances 2026 ont été examinées.

Ce projet ambitieux, élaboré dans un contexte international incertain, vise à accélérer le développement national et à consolider les acquis économiques du Maroc.

Plusieurs projets de loi organiques, décrets militaires et accords internationaux ont également été approuvés lors de cette réunion.

Mohammed VI à la barre : un conseil des ministres historique

Le 19 octobre 2025, le Palais Royal de Rabat a été le théâtre d’un événement majeur : un Conseil des ministres présidé par le Roi Mohammed VI.

Cette réunion historique a été marquée par l’examen des orientations générales du Projet de Loi de Finances pour l’année 2026, l’approbation de projets de loi organiques et de deux projets de décret relatifs au domaine militaire, ainsi que la nomination de hauts fonctionnaires.

La ministre de l’Economie et des Finances a présenté les grandes lignes du Projet de Loi de Finances 2026, élaboré dans un contexte international incertain et une économie nationale en croissance.

Ce projet vise notamment à accélérer les chantiers du « Maroc Emergent » et à réaliser un développement national équilibré.

Quels sont les enjeux du Projet de Loi de Finances 2026 ?

Le Projet de Loi de Finances 2026 a été conçu dans un contexte international incertain, mais avec une prévision de croissance nationale de 4,8% pour l’année en cours.

Il vise à accélérer les chantiers du « Maroc Emergent » et à réaliser un développement national alliant justice sociale et développement territorial intégré.

Quatre priorités majeures ont été identifiées : la consolidation des acquis économiques, le lancement de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré, la poursuite de la consolidation des piliers de l’Etat social et la préservation des équilibres des finances publiques.

Des décisions impactantes : lois organiques, décrets militaires et accords internationaux !

Lors de ce Conseil des ministres, quatre projets de lois organiques ont été adoptés. Ils concernent la Chambre des Représentants, les partis politiques, l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi et la Cour constitutionnelle. Deux projets de décrets relatifs au domaine militaire ont également été approuvés.

Le Conseil a aussi validé 14 accords internationaux, dont dix bilatéraux et quatre multilatéraux. Enfin, plusieurs nominations ont été annoncées, notamment celle de M. Tarik Senhaji à la présidence de l’Autorité marocaine du marché des capitaux.