Mohammed VI en pleine action : une réunion de travail dédiée au grand projet Nador West Med

Le Roi Mohammed VI a présidé une réunion de travail concernant le nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med, un projet ambitieux qui s’inscrit dans la Vision Royale d’intégration du Maroc aux chaînes de valeur mondiales.

Ce complexe, conçu pour prolonger le succès de Tanger Med, repose sur un port de nouvelle génération et une vaste plateforme industrielle, logistique et énergétique.

Mohammed VI à la barre : une réunion décisive pour Nador West Med

Le 28 janvier 2026, une réunion de travail cruciale a été présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Casablanca.

Cette réunion, consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med, s’inscrit dans la Vision Royale d’intégrer l’économie marocaine aux chaînes de valeur mondiales.

La réunion intervient en prévision du lancement opérationnel du port durant le quatrième trimestre de cette année.

Elle souligne l’importance de la mise en place d’infrastructures portuaires de premier plan pour renforcer la compétitivité de l’économie nationale et favoriser un développement équilibré des territoires.

Nador West Med : un projet phare pour le Maroc ?

Le projet Nador West Med est une initiative ambitieuse qui vise à prolonger le succès de Tanger Med, premier hub portuaire d’Afrique et de Méditerranée.

Il s’agit de construire un système portuaire national performant et complémentaire, au service de la compétitivité de l’économie nationale et du développement équilibré des territoires.

Jusqu’à présent, ce projet a mobilisé des investissements publics et privés de 51 milliards de dirhams.

Les infrastructures de base, comprenant 5,4 km de digues, 4 km linéaires de quais et 4 postes énergétiques, sont déjà terminées, témoignant de l’avancement significatif du projet.

Quels sont les atouts majeurs du complexe Nador West Med ?

Nador West Med se distingue par son port de nouvelle génération, adossé à une plateforme industrielle, logistique et énergétique.

Ce complexe intégré est conçu pour répondre aux exigences mondiales en matière de commerce et d’industrie.

Il abrite également un hub énergétique avec le premier terminal de gaz naturel liquéfié du Royaume, capable de traiter 5 milliards de m3 par an.

Au démarrage, le port aura une capacité annuelle de 5 millions de conteneurs et 35 millions de tonnes de vrac liquide et solide, renforçant ainsi la souveraineté énergétique du Maroc.