Le MC Alger a franchi une étape importante en se qualifiant pour la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, malgré un match nul contre la Colombe Sportive du Cameroun.

90 % d’efforts collectifs C’est la part que Mokwena attribue à la solidarité dans la réussite de son équipe.

Ce dernier match à huis clos au stade Ali Ammar a été marqué par la combativité et la solidarité des joueurs, saluées par l’entraîneur Rhulani Mokwena.

Une qualification mémorable malgré l’adversité

Dimanche dernier, le MC Alger a assuré sa place en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.

Malgré un match nul contre la Colombe Sportive du Cameroun au stade Ali Ammar dit Ali La Pointe de Douera, le Mouloudia a réussi à se qualifier. Ce match marquait la fin des rencontres à huis clos pour l’équipe.

Regarder le match à la télévision, c’était frustrant. Mais sentir que les joueurs se battaient pour nous malgré l’absence des chants du stade, c’est ce qui rend cette équipe spéciale.

Farid, 27 ans, supporter du MCA

Rhulani Mokwena, l’entraîneur du MCA, a reconnu une performance médiocre de son équipe. Cependant, il a tenu à saluer la combativité et la solidarité de ses joueurs qui ont su faire face à l’adversité.

Un match difficile sans supporters

Mokwena a souligné la difficulté de jouer sans le soutien des fans, une situation qui a exigé une grande force mentale de la part de l’équipe.

Malgré cela, il a félicité les joueurs, le président, le staff et le service médical pour leur travail acharné dans ces conditions difficiles.

L’entraîneur a également critiqué la rugosité de l’adversaire, qui refusait de jouer au sol et commettait des fautes chaque fois que le MCA tentait de construire. Cependant, il a salué la capacité de ses joueurs à s’adapter et à jouer le match nécessaire.

Un cadeau pour les supporters

Mokwena a insisté sur le fait que l’objectif de qualification n’était pas seulement le sien, mais celui du club, du président et surtout des supporters.

On attend ce moment depuis trop longtemps. Voir notre équipe en Ligue des champions, à domicile, c’est une fierté qu’on veut partager tous ensemble.

Rachid, 41 ans, abonné du virage nord

Il a exprimé sa joie de pouvoir offrir à ces derniers des soirées de Ligue des champions, soulignant ainsi leur importance cruciale pour lui et pour le club.

Les fans du MC Alger auront l’occasion de célébrer cette qualification lors de la première journée de la phase de groupes, prévue le week-end du 21 au 23 novembre. Le retour des supporters dans les gradins sera sans aucun doute un moment fort pour le club et ses fidèles supporters.