Mokwena du MCA insiste sur l’importance de rester concentré pour la fin de saison qui approche

Suite à l’élimination du MC Alger de la Ligue des champions africaine, l’entraîneur sud-africain Rhulani Mokwena livre une analyse approfondie du football algérien.

Entre louanges et critiques constructives, il évoque les défis à relever pour développer ce sport dans le pays, tout en soulignant son potentiel incroyable.

L’élimination du MC Alger : un coup dur mais pas une fin en soi

Le MC Alger a subi une défaite amère contre les Mamelodi Sundowns, entraînant son élimination de la Ligue des champions africaine.

Cette situation a suscité diverses réactions, notamment celle de l’entraîneur sud-africain Rhulani Mokwena.

Le Mouloudia d’Alger s’incline 2‑0 face aux Mamelodi Sundowns lors de son dernier match de la phase de groupes et est éliminé de la Ligue des champions africaines.

Avec cette sortie, plus aucune équipe algérienne (JS Kabylie, MCA) n’est encore en lice dans la compétition.❌ pic.twitter.com/fMANqz0zPW — Icosium FC (@IcosiumFC) February 14, 2026



Il a choisi d’analyser cette élimination dans une perspective plus large, soulignant le lien entre les performances sur le continent africain et la robustesse des championnats locaux.

Mokwena a insisté sur le fait que les résultats à l’échelle continentale ne devraient pas être jugés sur une seule saison.

Il a également loué la force du championnat algérien, soulignant la difficulté de jouer à El-Bayadh en raison de son intensité physique.

Le football algérien : un vivier de talents à exploiter ?

Mokwena a exprimé son admiration pour le réservoir de talents en Algérie, affirmant que certains joueurs ont le potentiel pour rivaliser sur la scène européenne.

Il a souligné l’incroyable niveau de joueurs à Constantine et au MC Oran. Cependant, il a également identifié plusieurs obstacles entravant le développement du football algérien.



Il a critiqué la limitation des effectifs, les règles strictes concernant les salaires et le nombre de joueurs étrangers, ainsi que l’exode massif des talents vers l’Europe.

Selon lui, ces facteurs affaiblissent les clubs locaux dans les compétitions continentales et freinent l’évolution globale du football algérien.

Quelles solutions pour développer le football algérien ?

Mokwena, tout en soulignant les défis, propose des solutions constructives pour l’avenir du football algérien.

Il suggère une révision de certaines règles, notamment celles limitant les effectifs et restreignant le recrutement de joueurs étrangers expérimentés. Ces adaptations pourraient permettre aux clubs de mieux gérer leur saison et d’enrichir leur jeu.

Malgré un diagnostic critique, Mokwena conclut sur une note positive, mettant en avant « le potentiel incroyable » de l’Algérie, particulièrement chez les jeunes.

Il insuffle ainsi un vent d’espoir pour le développement du football algérien, rappelant que chaque défi peut être transformé en opportunité.