Mokwena, l’entraîneur de football, arrêté à son arrivée à l’aéroport d’Alger, une situation qui soulève des questions

L’entraîneur sud-africain Rulani Mokwena, récemment séparé du MC Alger, a été interpellé à l’aéroport d’Alger avec une somme non déclarée. Cette situation pourrait retarder son projet de rejoindre le club libyen Al-Ittihad.

L’interpellation surprenante de Mokwena à l’aéroport d’Alger

Le départ précipité de Rulani Mokwena du MC Alger a pris une tournure inattendue. L’entraîneur sud-africain, qui venait de mettre un terme à son contrat avec le club algérien, a été arrêté dimanche à l’Aéroport Houari-Boumédiène d’Alger alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays.

🚨 | L’entraîneur sud-africain Rulani Mokwena aurait été arrêté à l’aéroport d’Alger après la découverte d’une somme en devises estimée à 16 000 dollars, dissimulée dans différents endroits. (cachée dans une chaussure, dans un livre et ailleurs) Il avait été empêché de quitter… https://t.co/HI4WbJlGDv — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) March 15, 2026



Cette arrestation est survenue quelques heures seulement après la fin de son engagement avec le Doyen.

Selon des sources sportives, Mokwena, 39 ans, a été interpellé par les services de sécurité avant d’embarquer pour la Tunisie.

Au cours de cette vérification, ils ont découvert une somme non déclarée d’environ 16 000 euros en sa possession, une infraction à la réglementation algérienne sur l’exportation de devises.

Les détails troublants de l’affaire

Le plus intrigant dans cette affaire est la manière dont l’argent a été dissimulé. Une partie de la somme, selon les sources, aurait été cachée dans une botte, ce qui a attiré l’attention des agents lors de la fouille.

Cette découverte a conduit à l’interpellation immédiate de Mokwena pour vérifier l’origine et les conditions de transport de cet argent.

Après son contrôle à l’aéroport, Mokwena a été conduit pour être entendu par le procureur dans le cadre d’une procédure liée à l’exportation non déclarée de devises. En attendant l’examen du dossier, il lui a été demandé de rester sur le territoire national.

Impact sur la carrière de Mokwena et ses projets futurs

Cette affaire survient dans un contexte déjà complexe pour Mokwena. En effet, le MC Alger avait annoncé la veille la fin de son contrat avec l’entraîneur, après huit mois passés à la tête de l’équipe.

Son passage au club a été marqué par un titre en Super Coupe d’Algérie et une place de leader en Ligue 1 algérienne.

Par ailleurs, Mokwena avait prévu de se rendre en Libye pour finaliser son arrivée au Al-Ittihad (Libya).

Cependant, ce projet pourrait être retardé, voire compromis, en raison de cette affaire qui nécessite une décision de la justice algérienne.