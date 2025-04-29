Monastir en Tunisie : La municipalité exprime ses regrets aux résidents, une première historique

Monastir en Tunisie

Dans une démarche inédite, la municipalité de Monastir en Tunisie a exprimé ses regrets à ses résidents. Un acte qui marque un tournant historique dans les relations entre les autorités locales et les citoyens. Cet article se propose d’explorer les circonstances de cette déclaration exceptionnelle, ainsi que ses implications pour l’avenir de la gouvernance locale.

Restez avec nous pour découvrir ce qui a conduit à cet événement sans précédent et comment il pourrait redéfinir le paysage politique de Monastir.

La municipalité de Monastir s’excuse pour le manque d’entretien des routes

Le secrétaire général en charge de la gestion des affaires municipales de Monastir a exprimé ses regrets, via un communiqué sur Facebook, pour le manque de maintenance qui a entraîné une détérioration notable de certaines voies de circulation dans la ville. Pour pallier à ce problème, la municipalité a déclaré avoir lancé un appel d’offres d’un an, renouvelable deux fois.

Elle encourage également les citoyens à signaler toute dégradation observée sur les routes, en fournissant des photos et une localisation précise, afin de faciliter la planification rapide des travaux une fois le marché attribué.

Entretien des routes

La dégradation des routes à Monastir : un problème majeur

Les routes de Monastir sont dans un état préoccupant, résultat d’un manque d’entretien prolongé. Les nids-de-poule et les fissures sont devenus monnaie courante, rendant la conduite difficile et dangereuse. La municipalité, consciente de l’ampleur du problème, a lancé un appel d’offres pour des travaux de réparation. En attendant, elle sollicite l’aide des citoyens pour identifier les zones les plus touchées.

Les habitants sont invités à partager des photos des dégradations, accompagnées d’une localisation précise, afin de permettre une intervention rapide une fois le marché attribué. Cette initiative témoigne de la volonté de la municipalité de résoudre ce problème qui affecte la vie quotidienne des Monastiriens.

Plan d’action de la municipalité pour l’amélioration des routes

La municipalité de Monastir a mis en place un plan d’action pour résoudre le problème de dégradation des routes. Un appel d’offres a été lancé pour des travaux d’entretien sur une durée d’un an, renouvelable deux fois. Parallèlement, les citoyens sont invités à participer activement en signalant toute dégradation constatée sur la voirie, avec des photos et une localisation précise.

Ces signalements permettront de programmer rapidement les interventions dès que le marché sera attribué. Cette démarche collaborative vise à accélérer le processus de réparation et à améliorer la qualité des routes pour le bien-être de tous.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.