Mondial 2022 : la Tunisie risque-t-elle vraiment d’être disqualifiée ?

L’équipe nationale Tunisienne du Football est dans une situation délicate ! Elle risque la disqualification par le FIFA pour la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera à Qatar.

Exclusion à coup sûr ou menace lointaine ? Ingérence politique ? Les détails sur cette situation dans cet article.

Des soupçons de corruption à l’origine de la dissolution

La Tunisie n’est pas à l’abri des menaces d’exclusion pour la Coupe du Monde 2022. Cette éventualité s’avère de plus en plus réelle à mesure que le conflit entre le Ministre des Sports et le président de la fédération tunisienne de Football s’amplifie.

En effet, la relation entre Wadie Jary et Kamel Deguiche est dans l’impasse actuellement en raison de différends se présentant au sein même de la Fédération. Le ministère des sports ne supporte plus le comportement de la Fédération Tunisienne de Football, une mésentente qui a débuté depuis fin Mai.

Tout a débuté après le match de barrage escorté par des possibilités de corruption. Outre cette éventualité, des soupçons de matchs truqués sont également étalés durant cet exercice footballistique. De tels comportements sont une goutte de trop pour le Ministère des Sports.

Dans un communiqué, un responsable juridique du ministère a affirmé la possibilité de dissolution du bureau fédéral de la Fédération si des manquements graves sont constatés après enquête.

Une possible disqualification par la FIFA ?

Les aigles de Carthage pourraient ne plus appartenir au groupe D pour la coupe du monde 2022. Cette possibilité de disqualification vient après les situations tendues entre le ministère des sports et la fédération nationale du football.

L’ingérence politique qui prévaut même au sein de la fédération est un fait qui ne peut être occulté de la FIFA. Si le ministère décide de dissoudre la fédération tunisienne après la constatation des enquêtes, la FIFA sera amenée à suspendre les aigles de Carthage de ce grand évènement footballistique qui se déroulera à Qatar.

À noter qu’une ingérence politique conduit toujours à une disqualification de l’équipe nationale. C’est le cas comme par exemple de l’équipe nationale de Zimbabwe et l’équipe nationale du Kenya.