Mondial 2022 _ voici comment voir tous les matchs gratuitement et en direct

La coupe du monde 2022 se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022.Les matchs de la Coupe du monde au Qatar seront en principe diffusés sur TF1 et BeIN Sports. Néanmoins, l’abonnement à ces chaînes ne sera pas sans frais.

A quelques jours de la cérémonie d’ouverture, nombreux sont donc ceux qui cherchent des alternatives efficaces pour suivre ces rencontres gratuitement et en direct.

La retransmission des matchs de la Coupe du monde au Qatar

Les TV officiels auxquelles la FIFA a attribué ses droits de diffusion sont les groupes BeIN Sports et TF1. D’une, ces chaînes ne sont accessibles que sur abonnement préalable. Cela pose déjà un problème pour les Algériens voulant suivre la rencontre entre les 32 pays sélectionnés au Mondial 2022.

🎁 Voici la liste des matchs diffusés sur TF1 et Bein Sport. 📺

👉 À garder bien précieusement d’ici la Coupe du Monde. 😉 📸 @puremedias pic.twitter.com/DWxxpgTZda — Actu #Qatar2022 (@ActuQatar2022) November 4, 2022

De deux, TF1 ne diffusera que 28 rencontres de la compétition. Elle ne mettra, en plus de cela, en avant que les matchs joués par les Bleues.

Suivre le Mondial 2022 en direct et sans frais avec un Réseau Virtuel Privé (VPN)

En outre, RTBF (Belgique), ORF et ServusTV (Autriche) et RTS (Suisse) ont prévu de retransmettre la totalité de la compétition et gratuitement. Pour les Algériens et résidents en Algérie, la seule alternative pour suivre en temps réel et gratuitement les matchs serait donc d’installer un VPN.

Ici ça va utiliser le vpn pour regarder la coupe du monde gratos grâce à la Belgique pic.twitter.com/PwKv6DeA0F — Raiden 🌩🌪🌩🌪 (@lefintacticien) November 12, 2022

Le VPN en question permettra aux téléspectateurs de suivre toutes les rencontres via ces sites. NordVPN est un exemple de VPN gratuit. Cette application est compatible à tout type d’appareils : téléviseurs, ordinateurs, tablettes et Smartphones. Elle est idéale pour éviter le géoblocage et suivre les matchs comme un résidant en Belgique.

Pour accéder au site de streaming RTBF, par exemple, il faudra se connecter au serveur belge afin d’obtenir une adresse IP de la Belgique.