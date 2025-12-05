Mondial 2026 se rapproche, les États-Unis facilitent l’obtention de visa pour les Marocains

En prévision du Mondial 2026, co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, le délai d’attente pour les rendez-vous de visa américain au Maroc a été réduit de plus de 80%.

Cette mesure, qui bénéficiera notamment aux supporters marocains, s’inscrit dans une démarche plus large visant à faciliter l’accès au territoire américain pour les ressortissants des pays qualifiés pour la Coupe du Monde.

Un pas de géant vers le Mondial 2026 : réduction drastique des délais de visa pour les Marocains

En prévision du Mondial 2026, une avancée majeure a été annoncée concernant les délais d’attente pour les rendez-vous de visa américain au Maroc.

Ces derniers ont été considérablement réduits, passant de 10 à seulement 2 mois. Cette annonce a été faite par Andrew Giuliani, directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du Monde de football.

Cette réduction représente une diminution de plus de 80% par rapport aux délais enregistrés en novembre 2024. Une nouvelle qui ravira sans aucun doute les supporters marocains désireux de se rendre aux États-Unis pour assister à la compétition mondiale.

Comment les États-Unis se préparent-ils à accueillir les supporters marocains ?

Pour faciliter l’arrivée des fans de football, le département d’État américain a mis en place une série de mesures.

Je voulais rejoindre mes proches aux États-Unis pour le Mondial, mais les délais rendaient tout compliqué. Cette réduction est une excellente nouvelle pour les familles comme la mienne, qui veulent partager cet événement historique Mouna, 35 ans, designer graphique

Plus de 450 employés ont été recrutés pour accélérer le processus d’obtention de visas, notamment pour les ressortissants des pays qualifiés pour le Mondial 2026.

En outre, environ 300.000 créneaux supplémentaires pour les rendez-vous de visas ont été ajoutés. Les projections indiquent que ce nombre pourrait atteindre plusieurs millions d’ici début 2023, témoignant de l’ampleur de la préparation pour cet événement sportif majeur.

Mondial 2026 : un événement mondial qui promet d’être spectaculaire !

Le Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet, s’annonce comme un événement sportif d’envergure.

Les États-Unis, co-organisateurs de la compétition avec le Mexique et le Canada, anticipent l’arrivée de 5 à 7 millions de visiteurs internationaux.

Il est important de noter que le Maroc, co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l’Espagne, pourrait voir une forte présence de ses supporters lors du Mondial 2026, grâce aux efforts déployés pour faciliter l’obtention des visas américains.