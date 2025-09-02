Mondial 2030 : Comment le Maroc se métamorphose grâce au numérique pour l’accueillir

Préparez-vous à découvrir comment le Maroc, pays d’accueil du Mondial 2030, se transforme grâce au numérique. Dans cet article, nous allons explorer les différentes facettes de cette métamorphose technologique qui propulse le royaume chérifien vers l’avenir.

De l’infrastructure aux services publics, en passant par l’économie et la culture, le numérique est partout. Accompagnez-nous dans ce voyage fascinant pour comprendre comment le Maroc se prépare à accueillir l’un des plus grands événements sportifs mondiaux.

Restez avec nous pour une immersion totale dans cette révolution numérique marocaine, illustrée par une vidéo exclusive.

La Coupe du Monde 2030, catalyseur de la transformation numérique au Maroc

L’organisation potentielle de la Coupe du Monde 2030 pourrait être un véritable tremplin pour la digitalisation du Maroc. En effet, un événement d’une telle envergure nécessite l’adoption généralisée des paiements électroniques, le déploiement de solutions fintech innovantes et une utilisation accrue des plateformes cloud pour gérer efficacement les flux de données.

Maroc Data Center, acteur clé dans ce domaine, se prépare activement à cette éventualité, avec des plans d’expansion modulables en six à douze mois et des sites stratégiques déjà réservés à Témara et Casablanca.

Le but est de renforcer d’abord la base locale avant de s’étendre vers d’autres marchés africains en quête d’infrastructures modernes.

Maroc Data Center se prépare à accompagner l’évolution numérique

En anticipation de cette transformation digitale, Maroc Data Center s’arme d’une stratégie d’expansion flexible, capable de s’adapter en six à douze mois. Des emplacements stratégiques ont été sécurisés à Témara et Casablanca pour faciliter cette croissance.

En collaboration avec l’ONEE et les opérateurs télécoms, des études ont été réalisées pour assurer une expansion sans heurts. Bien que le groupe possède déjà un site clé au Kenya, Abderrahmane Mounir, CEO de Maroc Data Center depuis 2023, insiste sur l’importance de consolider d’abord la base locale.

La vision est claire : établir une fondation solide au Maroc avant de se tourner vers l’Afrique de l’Ouest et du Centre, des marchés en forte demande d’infrastructures modernes.

Consolidation locale avant expansion régionale : la stratégie de Maroc Data Center

Abderrahmane Mounir, à la tête de Maroc Data Center depuis 2023, prône une approche pragmatique pour renforcer la présence de l’entreprise. Selon lui, il est essentiel d’établir une base solide au Maroc avant de viser une expansion régionale.

Cette vision s’aligne avec la stratégie de l’entreprise qui vise à répondre d’abord aux besoins locaux avant de se tourner vers l’Afrique de l’Ouest et du Centre, des marchés en quête d’infrastructures numériques modernes.

Le site stratégique détenu par le groupe au Kenya jouera un rôle clé dans cette expansion, profitant de sa position de hub pour l’Afrique de l’Est grâce à ses câbles sous-marins.