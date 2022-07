Mondial FIFA : Hors de la course, l’Algérie reste toujours sollicité – Découvrez les futurs matchs probables au stade d’Oran

Malgré que les Fennecs de l’Algérie n’aient pas pu intégrer la coupe du monde 2022, ils pourraient entreprendre des rencontres amicales avec d’autres pays, prochainement. Découvrez avec quels pays l’Algérie pourrait-elle faire des rencontres sur le stade d’Oran à travers cet article.

Une probable rencontre avec la Belgique et l’Italie

Apparemment, le sélectionneur de l’équipe nationale Belge, Roberto Martinez, veut organiser un affrontement avec l’équipe algérienne. La Belgique veut, en effet, faire une rencontre avec un adversaire de taille comme les Fennecs pour obtenir un avant-goût des matchs de la coupe du monde 2022 au Qatar.

Tunisie 🇹🇳 Les grands absents du mondial qatari 2022, les fennecs algériens gardent leur cote auprès des sélections mondiales. L’Algérie 🇩🇿 est d’ailleurs approchée par ses homologues la Belgique 🇧🇪 , l’Italie 🇮🇹 et l’Argentine 🇦🇷 pour des matches amicaux au mois de septembre pic.twitter.com/5Oh2mc2PTi — vaudais toujours (@TFilastin) July 28, 2022

Quant à la rencontre avec l’Italie, les négociations entre les deux fédérations sont en cours. Cela devrait se concrétiser avant le match avec la Belgique. L’équipe algérienne devient une équipe de référence d’après ces requêtes !

La FAF ou la Fédération algérienne de football envisage de mettre en œuvre ces matchs amicaux en ce mois de septembre à venir, et ce, au stade d’Oran. Mais en plus de ces deux pays, l’Algérie pourrait aussi se mesurer à l’Argentine, un pays de renom. Les Fennecs en seront honorés et pourront forger davantage leurs compétences si cela se réalise.

Comme nous le savons, notre équipe DZ a rencontré des exploits consécutifs avant cette non-qualification à l’échelle mondiale. L’Algérie demeure une grande équipe malgré tout !

Le monde du Foot nous réserve encore plein de surprises avant ce grand évènement mondial, semble-t-il. Ce que nous pouvons tirer de ces expériences qu’a rencontrées les Fennecs est le fait qu’ils ont beaucoup évolué, et qu’ils commencent à s’imposer dans la cour des grands.