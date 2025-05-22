Monnaie : l’euro en chute libre face au dinar algérien, découvrez les taux actuels

L’euro, monnaie commune à 19 pays de l’Union Européenne, connaît une dépréciation significative face au dinar algérien. Cette situation inédite suscite de nombreuses interrogations et bouleverse les échanges économiques entre l’Europe et l’Algérie. Cet article vous propose de découvrir les taux de change actuels et d’analyser les facteurs qui ont conduit à cette chute libre de l’euro.

Restez connectés pour comprendre les enjeux de cette évolution monétaire et ses impacts potentiels sur vos transactions financières internationales.

Le dinar algérien se renforce face à l’euro sur le marché parallèle

Sur le marché noir des devises, le dinar algérien a récemment gagné en valeur face à l’euro. Après avoir atteint un pic historique de 262 DZD pour un euro le 9 décembre dernier, la monnaie européenne est descendue sous les 260 DZD le 26 mai et continue de décliner. Le 19 mai, à Alger, principal lieu d’échange de devises étrangères en Algérie, l’euro était coté à 257,5 DZD, contre 258,5 DZD le 15 mai.

Malgré cette baisse, l’euro reste à un niveau élevé par rapport au dinar, principalement en raison d’une demande persistante. Pour acquérir un billet de 100 euros, il faut débourser 25750 dinars, soit 5750 dinars de plus que le salaire minimum garanti de 20000 dinars.

Le dollar américain face au dinar algérien : une tendance à la baisse

Parallèlement à l’euro, le dollar américain a également connu une dépréciation face au dinar algérien après une période de stabilité. Le 19 mai, les cambistes du Square Port Saïd à Alger proposaient le dollar à 234,5 DZD, contre 235 DZD le 15 mai. Sur le marché officiel, cependant, l’euro et le dollar restent stables selon les cotations de la Banque d’Algérie, avec l’euro à 149,31 DZD et le dollar à 132,95 DZD.

Cette baisse du dollar sur le marché noir pourrait être attribuée à divers facteurs, notamment une possible diminution de la demande due à la fin des achats de devises par les pèlerins de la campagne Hadj 2025.

Facteurs influençant la baisse de l’euro sur le marché noir

La diminution de l’euro sur le marché parallèle pourrait être attribuée à plusieurs facteurs. D’une part, une possible réduction de la demande des pèlerins de la campagne Hadj 2025 qui ont probablement déjà effectué leurs achats de devises pour couvrir leurs dépenses en Arabie Saoudite.

D’autre part, le renforcement de la lutte contre les importateurs indélicats qui sous-évaluent ou déclarent faussement leurs importations pour échapper aux taxes et contrôles réglementaires. Plusieurs opérations ont été menées récemment contre ces pratiques illégales. En comparaison, sur le marché officiel, l’euro et le dollar restent stables selon la Banque d’Algérie, avec l’euro coté à 149,31 DZD et le dollar à 132,95 DZD.