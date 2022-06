Monsieur Cuisine Smart – Lidl remet à la vente ce multicuiseur intelligent en juin

Fonctionnalité mélange, mixage, cuisson à vapeur ou encore émulsion…Le fameux Monsieur Cuisine Smart multicuiseur intelligent fait son grand retour ce mois-ci. Et tout cela en mieux encore ! De nombreuses nouvelles fonctionnalités débarquent pour gâter encore plus les passionnés de mets succulents et délicieux. De bons plats à régaler en toute facilité et sans effort : Monsieur

Cuisine Smart, votre robot multifonction automatique !

Monsieur Cuisine Smart – de retour dans les rayons de Lidl dans quelques jours !

Le verdict est tombé ! Le robot multifonction qui a tant raffolé les adeptes de la technologie de cuisson dernier cri refait surface après un passage éclair sur le marché. En effet, Monsieur Cuisine Smart a été découlé en un rien de temps lors de la dernière mise en vente. Le célèbre robot multicuiseur fera son grand retour dans quelques jours. Et en guise de nouveauté, 6 nouveaux programmes automatiques y ont été ajoutés pour plaire à toute la famille. Le nouveau Monsieur Cuisine Smart sera capable de cuire des œufs, de mijoter la préparation, de fermenter, de cuire sous vide et mieux encore…de préparer des smoothies !

Monsieur Cuisine Smart – toute une gamme de fonctionnalité à ne pas louper

Avec Monsieur Cuisine Smart, rien n’est fait au hasard, tout est repensé ! En effet, plusieurs programmes ont été améliorés pour satisfaire son utilisateur. L’écran du robot multicuiseur est désormais plus grand : 8 pouces pour une facilité à portée de main ! En surfant sur l’écran tactile de Monsieur Cuisine Smart, 600 recettes préchargées avec des instructions pas à pas accueilleront le chef cuisinier !

Par ailleurs, une poignée latérale, indisponible lors de la précédente version facilite carrément sa prise en main. De plus, le bol mixeur est maintenant capable de supporter 4,5 litres de préparation. Avec une puissance électrique améliorée de 1000 W, il est plus que jamais facile de concocter une pâte composée de 1 kg de farine.

Monsieur Cuisine Smart est le parfait assistant cuisinier. Avec ses nouvelles fonctionnalités, il est possible de planifier et d’élaborer des listes de courses.

En quelques mots, toutes ces petites améliorations constituent réel atout pour le nouveau Monsieur Cuisine Smart : l’ergonomie à son excellence.